İnfaz fetvası çıktı, silahlar konuştu... FETÖ'de kanlı hesaplaşma

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün işadamları yapılanması çerçevesinde faaliyet gösteren FİADER isimli derneğe yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucu 55 sayfalık iddianame hazırlandı.Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim'in hazırladığı iddianamede himmet yüzünden silahların çekildiği bir olaya da yer verildi.

İddianameye göre, himmet toplayan iş adamı Volkan Savaş örgüt tarafından yaklaşık 1 milyon TL'lik himmeti zimmetine geçirmekle suçlandı. Örgüt himmeti almak istediği işadamının önce Küçükçekmece'deki evine adam gönderip lüks aracına örgüt adına el konuldu. Kalan parayı ödemesi hususunda tehdit edilen işadamı, Florya'da kolej sahibi ve örgüt yöneticisi Çağrı Koçak tarafından tehdit edildi.

Yine iddialara göre, para ödenemeyince örgütün firari bölge sorumlu imamı "Talha" kod Oğuz K. tarafından Volkan Savaş'ın vurulması için talimat verildi. Oğuz K. "Hizmet hareketini zor durumda bıraktı. Hizmet döngüsünü bozdu, bu yaptığı dinde cezası el ve ayaklarının kesilmesidir" dedi. Oğuz K.'nin 'vurun' talimatını Çağrı Koçak tetikçilere iletti. Volkan Savaş, 19 Şubat 2016'da Bağcılar'da Mahmut Y., isimli FETÖ'cünün işyerine götürülerek baldırından, hastaneye götürülürken araç içerisinde ise karın boşluğundan silahla vuruldu. Olayla ilgili FETÖ imamının azmettirdiği 3 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden Erdoğan D. ve Turgay Y, adam öldürmeye ve yağmaya teşebbüs suçlarından tutuklandı, Zülfikar Z., adli kontrolle serbest kaldı. Tetiği çektiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Engin A. ise her yerde aranıyor.

"BENİ FETÖ VURDURDU"

İddianamede ifadesine yer verilen Volkan Savaş, "Bu vurdurma olayı cemaat içindeki imamlardan fetva alınarak yapılmıştır" dedi.İddianamede, şüpheliler hakkında FİADER isimli dernek çerçevesinde gerçekleştirdikleri örgütsel faaliyetin yanı sıra himmet yüzünden adam vurdurmak suçlamasından da ceza istendi. FETÖ imamı Oğuz K.'nin yurtdışına çıkacağına ilişkin bir örgüt üyesine yazdığı mektup iddianameye konuldu. Bu örgüt imamının; Konya, Hollanda ve Antalya'da da daha önce görev yaptığı FİADER'deki bütün himmet organizasyonunu bizzat tertiplediği kaydedildi.

AĞIR CEZA'DA GÖRÜLECEK

Aralarında Volkan S.'yi vuran şüphelilerin de bulunduğu 36 şüpheli; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak", "Örgüt faaliyeti çerçevesinde silahla, birden fazla kişiyle birlikte işyerinde yağmaya teşebbüs", "Silahla kemik kırığı meydana gelecek şekilde yaralama", "Silahla birden fazla kişiyle birlikte zincirleme şekilde tehdit ve bu suçlara azmettirme, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak" ve "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçları kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.