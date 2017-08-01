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    İnek sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

    AA
    01 Ağustos 2017 - 23:37Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 23:37

    Sakarya'nın Ferizli ilçesinde süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Edinilen bilgiye göre, Gölkent Mahallesi'ndeki evin yanındaki ahıra süt sağmak için giden ve uzun süre dönmeyen Mehmet Bakkal'ı (53) kontrol eden yakınları, Bakkal'ı yerde baygın halde buldu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakkal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    Bakkal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Mehmet Bakkal'ın, inekleri sağmak için kullandığı süt sağma makinesinin elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

    Etiketler: Sakarya , inek , süt sağma makinesi
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