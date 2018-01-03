İndirin: En iyi Android uygulamaları

Yeni yılda bir Android telefon hediyesi aldıysanız bu telefona işinizi kolaylaştıracak uygulamaları yüklemeniz gerkeiyor. İşte günlük hayatınızı kolaylaştıracak 11 uygulama:

1PASSWORD

Günlük hayatımızda birçok servis kullanıyoruz ve hepsi için bir kullanıcı adı ve şifre belirlemek gerekiyor. Tek bir şifre belirlemek güvenli değil, birçok şifreyi ise akılda tutmak zor olduğu durumlarda işte karşımıza 1PASSWORD uygulaması çıkıyor. 1Password şifre yönetimi uygulaması kolay kullanımıyla şifrelerinizi ve diğer hassas bilgilerinizi tek bir yerde tutmaya ve kullanmaya olanak sağlıyor.

POCKET CASTS

Android’de iOS’te olduğu gibi yerleşik bir podcast uygulaması bulunmuyor. Pocket Casts, Android’deki en iyi podcast uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Hoş tasarımlı, kolay kullanımlı bu uygulamanın çalmayı hızlandırma ve aradaki sessiz bölümleri kaldırma gibi özellikleri bulunuyor.

WEATHER TIMELINE

Google Play'de bir sürü hava durumu uygulaması bulunuyor. Ama bu uygulamalar arasında WEATHER TIMELINE'ı geçecek bir uygulama bulunmuyor. Renkli ve özelleştirilebilir tasarımlı bu uygulama hava durumu verilerini kolaylıkla okuma fırsatı sunuyor.

FLAMINGO

Twitter'ı çok sık kullanıyorsanız, bu uygulama size Twitter'ınızı özelleştirme imkanı sunuyor. FLAMINGO sayesinde her bir unsurun rengini özelleştirebilir ve kendi temalarınızı oluşturabilirsiniz. Uygulamanın içinde sonra okuma özelliği de bulunuyor. Ayrıca detaylı bir anahtar kelime veya kullanıcı sessize alma aracı da mevcut.

VSCO

Sunduğu sayısız filtre seçenekleri ile en iyi filtre uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığınız filtrelerle fotoğraflarınızı filmlerden fırlamış hale getirebiliyorsunuz.

INBOX BY GMAIL

Eğer e-posta kutunuza her gün çok fazla ileti geliyorsa, bu uygulama sayesinde e-posta'nızı daha düzenli hale getirebilirsiniz.Tanıtım amaçlı e-posta iletilerini diğerlerinden ayıran bu uygulama, bununla da kalmıyor, diğer iletileri de kategorilendiriyor.

GOOGLE FIT

Sağlık ve fitness uygulamaları son birkaç yıldır epey revaçta. Google’ın da bu alanda sunduğu Google Fit adlı bir uygulama bulunuyor. Yeni Android telefonunuzda muhtemelen bir sağlık uygulaması vardır, ancak Google Fit ile daha basit arayüze sahip, kolay anlaşılır ve kullanılır bir seçeneği tercih edebilirsiniz.

PUSHBULLET

Bu uygulamayı hem PC'nize hem de telefonunuza kurduğunuz taktirde, gelen bildirimler her iki yere de gidecektir. Bu uygulamanın benzeri hem iPhone hem de Mac sahibi olan kullanıcılarda bulunuyor. Tam anlamıyla güvenilir olmasa da, günlük hayatınızı kolaylaştırabilir.

AUDIO RECORDER

Android cihazınız da dahili ses kayıt uygulaması bulunmuyorsa, Sony'nin geliştirdiği Audio Recoder'i indirebilirsiniz. Uygulama basit arayüz ve ücretsiz olmasıyla öne çıkıyor.

MESSENGER LITE

Çok fazla Facebook Messenger kullanıyorsanız, Messenger Lıte'ı kullanmanızı tavsiye ederiz. Sadece mesajlaşma üzerine kurulu olan uygulama normal Messenger'a göre daha fazla performans sağlıyor.





POCKET

Pocket uygulaması web’de, Twitter’da, Facebook’ta gezinirken karşınıza çıkan ilginç makaleleri, videoları kaydedip sonradan göz gezdirme imkanı sunuyor. Üstelik bu uygulamanın sosyal topluluğu da mevcut, böylelikle başkalarının ilgisini çeken ve tavsiye ettikleri makaleleri de takip edebilirsiniz.