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Hürriyet Cumartesi Haberleri
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    İndirimin yıldızları

    Aslı Barış abaris@hurriyet.com.tr
    19.01.2018 - 13:37 | Son Güncelleme:

    Her yerde yüzde 50 ve üstü indirim var. Sadece ucuzladığı için elinize ne geçerse sepete atmayın. Tüm sezon kullanabileceğiniz parçaları açıklıyoruz.

    Top model Candice Swanepoel’in üzerinde gördüğünüz pelüş paltolar sezonun en gözde parçalarından. Benzerini birçok mağazada bulabilirsiniz.

    İndirimin yıldızları
    Örgülü dağ kazakları çok moda. Her şeyle takımlayabilirsiniz. Adil Işık’ta kullanışlı modeller var. 79 TL.

    İndirimin yıldızlarıDikkat dikkat, çantaların boyu gittikçe küçülüyor. Divarese’nin bu vamp tasarımı, trende alışmanızı sağlayabilir. 69 TL.

    İndirimin yıldızları
    Bu senenin hit rengi ultraviyole mor. Durum buyken Aldo’daki bu stiletto kaçmaz. 169 TL.

    İndirimin yıldızlarıSimli akımını mümkün olabilecek en sade haliyle yakalamak istiyorsanız, Trendyol by Milla’nın bu kazağına göz atın. 24.90 TL.

    İndirimin yıldızları
    Üstü plastikle kaplanmış spor ceketler inanılmaz revaçta. Beymen’e göz atın. 249 TL.

    İndirimin yıldızları
    Pantolon-ceket takım giymek sezon trendi, blazer’lar baş tacı. Koton’da kullanışlı versiyonlarını bulabilirsiniz. 89.99 TL.

    İndirimin yıldızları
    Kabul edin; yeni bir jean pantolona her zaman ihtiyaç var. Mavi de indirimde. 99.99 TL.

    İndirimin yıldızları
    Rugan modası halihazırda devam ediyor; H&M’in eteği güzel bir örneği. 59.99 TL.

    Etiketler: indirim , kadın modası , kadın giyim trendleri
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