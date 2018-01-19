İndirimin yıldızları

Top model Candice Swanepoel’in üzerinde gördüğünüz pelüş paltolar sezonun en gözde parçalarından. Benzerini birçok mağazada bulabilirsiniz.
Örgülü dağ kazakları çok moda. Her şeyle takımlayabilirsiniz. Adil Işık’ta kullanışlı modeller var. 79 TL.
Dikkat dikkat, çantaların boyu gittikçe küçülüyor. Divarese’nin bu vamp tasarımı, trende alışmanızı sağlayabilir. 69 TL.
Bu senenin hit rengi ultraviyole mor. Durum buyken Aldo’daki bu stiletto kaçmaz. 169 TL.
Simli akımını mümkün olabilecek en sade haliyle yakalamak istiyorsanız, Trendyol by Milla’nın bu kazağına göz atın. 24.90 TL.
Üstü plastikle kaplanmış spor ceketler inanılmaz revaçta. Beymen’e göz atın. 249 TL.
Pantolon-ceket takım giymek sezon trendi, blazer’lar baş tacı. Koton’da kullanışlı versiyonlarını bulabilirsiniz. 89.99 TL.
Kabul edin; yeni bir jean pantolona her zaman ihtiyaç var. Mavi de indirimde. 99.99 TL.
Rugan modası halihazırda devam ediyor; H&M’in eteği güzel bir örneği. 59.99 TL.