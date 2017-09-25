İndirimi gören eve koştu

Ağustos ayında bayram tatiline rağmen konut satışı hız kesmedi. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 artarak 120 bin 198 oldu. Bu son 5 ayın en yüksek satış adedine işaret ediyor. Ekim ayıyla birlikte hükümetin KDV ve harç oranındaki düzenlemesinin son bulacak olması da vatandaşın harekete geçirdi. Türkiye genelinde geçen yılın ilk 8 aylık döneminde 826 bin 893 olan toplam konut satışları, 2017 Ocak-Ağustos ayında yüzde 7.6’lık artışla 890 bin 430’a yükseldi. Geçen yıl 1.3 milyonluk konut satışı ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri 2017’de ‘yeni rekor göründü’ yorumunu yapıyor.

İNDİRİM ETKİSİ

Konut alımlarındaki yüzde 18 oranındaki KDV’nin yüzde 8’e, harç ve damga vergilerinin yüzde 2’den 1.5 seviyesine indirildiğini anımsatan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu muafiyetlerin 1 Ekim’de sona ereceğini aktardı. Durbakayım, bu yaz döneminin geçen yılın aynı dönemine göre hareketli geçtiğini kaydederek, “Burada söz konusu indirimler ve teşvikler etkili oldu” dedi. Durbakayım, 120 bin civarında olan aylık satış ortalamasının yıl sonuna doğru 150 binin üzerine çıkacağını sözlerine ekledi.

Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 696 konut satışı ve yüzde 15.6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 630 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 6 bin 838 konut satışı ve yüzde 5.7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 61 konut ile Bayburt oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 oranında artış göstererek 38 bin 743 oldu. Senet gibi Diğer satış türleri sonucunda 81 bin 455 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 56 bin 498 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 artış göstererek 63 bin 700 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak bin 684 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ağustos 2017’de ilk sırayı 524 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 376 konut satışı ile Antalya, 103 konut satışı ile Yalova, 101 konut satışı ile Aydın, 100 konut satışı ile Bursa ve 99 konut satışı ile Trabzon izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 317 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 95 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.