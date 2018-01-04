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    İndirime gerekçe yine iyi hal

    Ceylan SEVER
    04.01.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    Esenyurt’ta hırsızlık yaptıktan sonra kaçan lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) öldüren polis Huzeyfe Davut Saygılı’ya verilen 11 yıl 8 aylık cezanın gerekçesi açıklandı.

    Mahkeme ömür boyu hapis cezasını, çocuklar kaçtığı için haksız tahrik ve mahkemedeki tutumu için uyguladığı iyi hal nedeniyle 11 yıl 8 aya indirdiğini açıkladı.

    Topkara ve bir arkadaşı hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İki çocuk elleri kelepçeli olarak sağlık kontrolüne götürülürken kaçmaya çalışınca polis Saygılı önce havaya ateş etti. İki çocuğu yakalayan polis, tabancanın kabzasıyla Topkara’nın omuzuna vurunca ateşlenen silahtan çıkan kurşun Topkara’nın ölümüne neden oldu. Saygılı mahkemede önce olası kastla ölüme neden olmaktan müebbete çarptırıldı.

    Çocukların kaçmasının haksız tahrik sayıldığı kararda, iyi hal de eklenerek Saygılı’nın cezası 11 yıl 8 aya indirildi. Mahkeme gerekçeli kararında polisin, iki kişiye
    silah kullanma yetkisinin bulunmadığını kayda geçirerek yine polisin, eli tetikteyken emniyet mekanizması açık şekilde maktulün kafasına vurması durumunda yaşanacakları öngörebileceğini belirtti.

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri
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