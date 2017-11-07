Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>İndirim tüm marketlere yayılmalı

İndirim tüm marketlere yayılmalı

Nuray BABACAN
07.11.2017 - 22:12 | Son Güncelleme:

ET ve Süt Kurumu’ndan (ESK) karkas et alarak kilogramı 29 liradan kıyma ve 31 liradan kuşbaşı et satışına başlayan iki marketin ardından, ESK’dan karkas et almaya hak kazanamayan bir marketin aynı fiyatlara et satışına başlaması sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, değerlendirmelerde bulundu.

Fakıbaba, “İki gündür iyi gidiyor. Yoğun talep var. Market sayısı artıyor. Diğer marketlerden de indirim bekliyoruz. Vatandaşta ithal etle ilgili olumuz bakış yok, ama bizim etlerimiz daha kaliteli” dedi. Yerli üreticinin rahatsız olduğunu iddiaları hakkında da Fakıbaba, “Yüzde 100 memnunlar diyemem, ama herkesin fedakarlık yapması lazım” dedi. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise, ucuz etle ilgili, “Hayvancılık işletmesi sahibi olarak söylemeliyim ki, bu popülist yaklaşımdan sadece kasaplar değil, hayvan yetiştiricileri de büyük zarar görecektir” dedi.

Etiketler: ESK , ucuz et , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri