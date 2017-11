İndirim tüm marketlere yayılmalı

ET ve Süt Kurumu’ndan (ESK) karkas et alarak kilogramı 29 liradan kıyma ve 31 liradan kuşbaşı et satışına başlayan iki marketin ardından, ESK’dan karkas et almaya hak kazanamayan bir marketin aynı fiyatlara et satışına başlaması sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, değerlendirmelerde bulundu.

Fakıbaba, “İki gündür iyi gidiyor. Yoğun talep var. Market sayısı artıyor. Diğer marketlerden de indirim bekliyoruz. Vatandaşta ithal etle ilgili olumuz bakış yok, ama bizim etlerimiz daha kaliteli” dedi. Yerli üreticinin rahatsız olduğunu iddiaları hakkında da Fakıbaba, “Yüzde 100 memnunlar diyemem, ama herkesin fedakarlık yapması lazım” dedi. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise, ucuz etle ilgili, “Hayvancılık işletmesi sahibi olarak söylemeliyim ki, bu popülist yaklaşımdan sadece kasaplar değil, hayvan yetiştiricileri de büyük zarar görecektir” dedi.