İndirim kampanyasında yarın son gün

TOKİ’nin alacaklarına yüzde 20 indirim getiren kampanyasına 15 binin üzerinde başvuru yapıldığını belirten Turan,ÿ"Daha önce idaremizden konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız yaklaşık 820 milyon lira kampanyaya para yatırdı ve borçlarını sıfırladı. Yüzde 20 indirim kampanyası başvuruları 21 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak"ÿdedi.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI DÜŞÜNEREK KAMPANYAYI EYLÜL AYINDA YAPIYORUZ"

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını kaydeden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı eylül ayında yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de aktardı.

Yüzde 20 indirim kampanyasına vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, Vatandaşlarımızın bu ilgisi yaşanan tüm sıkıntılara rağmen,ÿmilletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidirÿaçıklamalarında bulundu.