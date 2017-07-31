"İndirim' afişlerine şüphe ile yaklaşın"

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Vatandaşlarımız, uçuk ve inandırıcı olmayan afişlere, gereksiniminden daha fazlasını almasına yol açan ve israfa sebep olan satış tekniklerine şüpheyle yaklaşmalı, her 'indirim' yazan mağazaya kanmamalı.

" Palandöken, yazılı açıklamasında, gerçeği yansıtmayan rakamlarla satış kampanyası düzenleyen mağazalara karşı vatandaşları uyardı. AVM'lerin müşteri çekmek için gerçeği yansıtmayan pazarlama teknikleriyle vatandaşı yanılttığını ileri süren Palandöken, "AVM'ler, 'Yüzde 70 indirim, 3 al 1 öde, şu kadar liradan başlayan fiyatlarla' gibi cümlelerle satışlarını artırmaya çalışıyorlar.

Belirlediği satış fiyatından gerçekten yüzde 70 indirim yapabilen bir mağaza senesini doldurmadan batar. Demek ki fiyatlar olduğundan yüksek tutulup, onun üzerinden indirim yapılıyor. Vatandaşlarımız uçuk derecedeki indirim kampanyalarına karşı temkinli olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşların gereksiz alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Büyük indirimlerin cazibesine kapılınarak ihtiyaçtan fazlası alınmamalı. Bu hem kıyafet hem para açısından israfa neden olur. Vatandaşlarımız, uçuk ve inandırıcı olmayan afişlere, gereksiniminden daha fazlasını almasına yol açan ve israfa sebep olan satış tekniklerine şüpheyle yaklaşmalı, her 'indirim' yazan mağazaya kanmamalı."