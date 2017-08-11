İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

Parti zamanı geldiğinde mayonuzu dikkat çekici bir aksesuarla tamamlayın. H&M’in kırmızı küpesi gibi... 49.99 TL.

Yüzünüzü güneşten en ‘havalı’ bir şekilde korumak için bu modeli öneriyoruz. Adres, Oysho. 65.95 TL.

Renkli saç bantları plaj partilerinin demirbaşı. Zara’daki bu model trende iyi bir örnek. 29.95 TL.

Ayyıldız’ın kaftanı, ‘sarı giyme’ trendini yakalamanızı sağlıyor. Üstelik fazlalıkları da kapıyor. 274 TL.

Telefonunuz da sizin gibi tarz sahibi olsun, aynı zamanda güneşten korunsun. Beymen’de satılan Tory Burch kılıf, bu işe talip. 146 TL.

Desenli ve renkli plaj çantalarından henüz edinmediyseniz Trendyol by

Milla’ya göz atın. 59.99 TL.

Calzedonia’nın bikini üzerine giyilen uzun elbisesini, jean şortla da takımlayabilirsiniz. 58 TL.

Şort-tulum modası devam ediyor. Vakko’daki bu parçayı dolgu topukla da kombinleyebilirsiniz. 321 TL.

Mudo’nun çizgili modeli kent yaşamına da havuz başına da uygun. 129 TL.