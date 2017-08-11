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    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Aslı BARIŞ/abaris@hurriyet.com.tr
    11 Ağustos 2017 - 14:53Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:59

    Karıştırmayalım: Havuz modası ayrı, plaj modası ayrı. Özellikle havuz partilerinin giyim raconu, sahile kıyasla biraz daha süslü ve havalı. Yani iş sadece mayo ve bikiniyle bitmiyor; ekstra olarak almanız gerekenler burada...

    Parti zamanı geldiğinde mayonuzu dikkat çekici bir aksesuarla tamamlayın. H&M’in kırmızı küpesi gibi... 49.99 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Yüzünüzü güneşten en ‘havalı’ bir şekilde korumak için bu modeli öneriyoruz. Adres, Oysho. 65.95 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Renkli saç bantları plaj partilerinin demirbaşı. Zara’daki bu model trende iyi bir örnek. 29.95 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Ayyıldız’ın kaftanı, ‘sarı giyme’ trendini yakalamanızı sağlıyor. Üstelik fazlalıkları da kapıyor. 274 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Telefonunuz da sizin gibi tarz sahibi olsun, aynı zamanda güneşten korunsun. Beymen’de satılan Tory Burch kılıf, bu işe talip. 146 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Desenli ve renkli plaj çantalarından henüz edinmediyseniz Trendyol by
    Milla’ya göz atın. 59.99 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Calzedonia’nın bikini üzerine giyilen uzun elbisesini, jean şortla da takımlayabilirsiniz. 58 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Şort-tulum modası devam ediyor. Vakko’daki bu parçayı dolgu topukla da kombinleyebilirsiniz. 321 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

    Mudo’nun çizgili modeli kent yaşamına da havuz başına da uygun. 129 TL.

    İndim havuz başına, bu tarz çıktı karşıma

     

     

     

    Etiketler: havuz modası , Stil , alışveriş rehberi
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