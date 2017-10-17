Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Independent: Kürtlerin ne kadar bölündüğü ortaya çıktı

    Independent: Kürtlerin ne kadar bölündüğü ortaya çıktı

    BBC Türkçe
    17.10.2017 - 17:11 | Son Güncelleme:

    Independent'ın deneyimli Orta Doğu muhabiri ve yazarı Patrick Cockburn, Kerkük'te yaşananların Kürtlerin tahmin edildiğinden daha fazla bölünmüş olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

    Cockburn, gelişmelerin Irak ordusunun da tahmin edildiğinden daha fazla güçlü olduğunu gösterdiğini de yazdı.

    Independent yazarı analizinde özetle şu ifadelere yer verdi:

    "Referandum, aslında Barzani'yi desteklemiş birçok kişi tarafından dahi, Barzani'nin feci bir yanlış hesabı olarak görülüyor. Kürt yorumcu ve geçen hafta hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eski özel kalem müdürü Kamran Kardaghi, 'Kürt liderliği referandumun böyle sonuçları olacağını hiçbir zaman tahmin etmedi' diyor.

    "Kürt güçlerin bir bölümünün geri çekilmesi, Kürt liderler ve onların partilerindeki derin bölünmelerin nihai yansımasıydı".

    Mesud Barzani liderliğindeki KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve Celal Talabani'nin kurduğu KYB'nin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) yıllardır farklı askeri güçleri ve kentleri kontrol altında tuttuğunu hatırlatan Cockburn, özellikle Talabani'nin siyasetten çekilmek zorunda kalmasından sonra KYB içindeki bölünmelerin de derinleştiğini belirtiyor:

    Rus basını yazdı... İşte Barzaninin yeni planıRus basını yazdı... İşte Barzani'nin yeni planı

    "KYB, Celal Talabani'nin beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi ardından daha fazla bölündü. Partinin bir bölümü, Barzani'nin kendisini büyük bir Kürt ulusal lideri olarak takdim etme manevrası olarak gördüğü referanduma karşı çıktı.

    "KYB'nin Bağdat'taki parlamento heyeti lideri Ala Talabani, Cuma günü amcası Celal Talabani'nin cenazesinde, Irak bayrağının tabuttan alındığını ve sadece Kürt bayrağının konulduğunu görünce şoke oldu".

    Flaş analiz: Kaybeden Barzani ve İsrail, kazanan ise...Flaş analiz: Kaybeden Barzani ve İsrail, kazanan ise...

    'TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI ETKİLEMİŞ OLABİLİR'

    Cokcburn yazısının sonunda operasyonda İran etkisinin olabileceğini belirtiyor: "ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Cuma günü İran'la nükleer anlaşmayı tanımadığını açıklaması, KYB'nin geleneksel bir destekçisi olan İran'ı, Irak hükümetinin Kerkük'e yönelik saldırısını destekleme noktasında harekete geçirmiş olabilir. İranlılar her zaman, Irak Kürt bölgesini, kendilerine karşı kullanılabilecek ABD güçleri için bir üs haline gelmekte olduğundan dolayı kaygılıydılar.
    "Yaşananların en basit açıklaması şu: Kürt liderliğinin tahmin edilenden daha bölünmüş olduğu, Irak ordusunun tahmin edilenden daha fazla güçlü olduğu ve Barzani'nin geleneksel müttefiklerini kendinden uzaklaştırdığı ortaya çıktı".

    Etiketler: haber , Kuzey Irak , Barzan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri