Independent: Kürtler için büyük felaket

Cockburn yazısında, “İki ana Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) pazar günü yaptıkları toplantıda, çekilmekten başka seçenekleri olmadığı konusunda anlaştıkları netlik kazanıyor” ifadelerini kullandı. Yazıda, “Referandum sayesinde Iraklı Kürtler sadece bağımsızlığı kazanmakta başarısız olduklarını değil aynı zamanda Bağdat, Kürt vilayetlerindeki kontrolünü artırdıkça, önceden itirazsız kabul edildiğini düşündükleri özerkliklerinin de tehdit altında olacağını görecekler” denildi.