Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Independent: Kürtler için büyük felaket

    Independent: Kürtler için büyük felaket

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 00:51 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de yayın yapan Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, peşmergenin Irak güçleri karşısında çekilmesini, ‘Kürtlerin tarihindeki en büyük felaketlerden biri’ olarak tanımladı.

    Cockburn yazısında, “İki ana Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) pazar günü yaptıkları toplantıda, çekilmekten başka seçenekleri olmadığı konusunda anlaştıkları netlik kazanıyor” ifadelerini kullandı. Yazıda, “Referandum sayesinde Iraklı Kürtler sadece bağımsızlığı kazanmakta başarısız olduklarını değil aynı zamanda Bağdat, Kürt vilayetlerindeki kontrolünü artırdıkça, önceden itirazsız kabul edildiğini düşündükleri özerkliklerinin de tehdit altında olacağını görecekler” denildi.

    Etiketler: Patrick Cockburn , Independent , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri