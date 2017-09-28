İncirlik’ten son Alman askeri de çekildi

Üste görevli son askerler de önceki gün tahliye edildi ve Almanya’ya geri döndü. Alman Federal Meclis’inin 2 Haziran 2016’da, 1915 Olaylarını Ermeni Soykırımı olarak kabul edip açıklamasından sonra Ankara, Alman parlamenterlerin İncirlik’te konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret etmesi konusunda zorluk çıkarmıştı. Yapılan ziyaret başvurularını her seferinde ret eden Ankara ile Berlin arasında uzlaşma sağlanamayınca federal hükümet de koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ ile mücadele için İncirlik Üssü’ndeki askerlerini Ürdün’e kaydırma kararı almıştı.