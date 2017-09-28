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    Hürriyet >Dünya>İncirlik’ten son Alman askeri de çekildi

    İncirlik’ten son Alman askeri de çekildi

    Ali VARLI / BERLİN
    28.09.2017 - 23:58 | Son Güncelleme:

    ALMANYA ile Türkiye arasında yaşanan siyasi kriz aşılamayınca, terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İncirlik’te bulunan Alman ordusu mensubu askerler tamamen çekildi.

    Üste görevli son askerler de önceki gün tahliye edildi ve Almanya’ya geri döndü. Alman Federal Meclis’inin 2 Haziran 2016’da, 1915 Olaylarını Ermeni Soykırımı olarak kabul edip açıklamasından sonra Ankara, Alman parlamenterlerin İncirlik’te konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret etmesi konusunda zorluk çıkarmıştı. Yapılan ziyaret başvurularını her seferinde ret eden Ankara ile Berlin arasında uzlaşma sağlanamayınca federal hükümet de koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ ile mücadele için İncirlik Üssü’ndeki askerlerini Ürdün’e kaydırma kararı almıştı.

    Etiketler: İncirlik Üssü , Almanya , gazetehaberleri
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