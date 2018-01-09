Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İncirlik'teki komutana katalogtan eş

    İncirlik'teki komutana katalogtan eş

    Çağlar ÖZTÜRK/DHA
    09.01.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:

    İNCİRLİK Üssü’nde görevli Havacı Üsteğmen Murat A,’nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde hiç tanımadığı Sümeyre G. ile evlenmek için gün aldığı, darbe olunca ertelediği ortaya çıktı.

    Aydın’da örgütün mahrem imamlarından olduğu öne sürülen E.K. yakalanınca, hakkındaki soruşturma genişletildi. İddiaya göre, E.K.’nın yine örgütün evlerinde kalan Sümeyre G.’ye evlilik kataloğundan, Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda görev yapan Havacı Üsteğmen Murat A.’yı gösterdi. Bunun üzerine, Murat A. ve Sümeyre G., tanıştı. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift 27 Ağustos 2016’da düğün tarihlerini aldı. Düğün davetiyelerini de bastıran Murat A. ve Sümeyra G.,15 Temmuz’da darbe girişimini olunca evlenemedi. Düğün tarihini erteleyen Üsteğmen Murat A, görev yeri olan İncirlik Üssü’ne döndü.

    'ÖRGÜT İÇİN KENDİMİ FEDA EDERİM'

    E.K.’nın yakalanmasının ardından, cep telefonu yazışmaları incelendi. Telefonunda ’ByLock’ yüklü olduğu belirlenen 'Mahrem iman'ın Sümeyre G. ile olan yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda, Sümeyre G.’nin, "Örgüte hizmet için kimle derseniz, kim olursa onunla evlerim. Kendimi bu harekete feda ediyorum" dediği ifade edildi. Ayrıca ele geçirilen belgelerde E.K.’nın bu yöntemle evlendirmek istediği 22 kız olduğunu söylediği de yer aldı.

    TANIMADIĞINI SÖYLEDİ, POLİS DAVETİYEYİ GÖSTERDİ

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Üsteğmen Murat A.’yı yakaladı. Sorguya alınan Murat A. ifadesinde evleneceği Sümeyre G.’yi tanımadığını söyledi. Uzun süre suçlamaları kabul etmeyen Murat A.’ya düğün davetiyesi gösterildi. Sorgusu tamamlanan Murat A. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: komutan , katalog , Nikah , FETÖ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri