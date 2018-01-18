İncirlik kapatılabilir mi?

Selvi programdaki konuşmasında, ABD ile yapılan son görüşmelerde, 'Türkiye'de halk İncirlik ve Kürecik üslerini sorguluyor' mesajının iletildiğini söyledi. Hürriyet yazarına göre ABD tarafından dün ve geçtiğimiz günlerde gelen açıklamalar da bu mesajla alakalı.



Abdulkadir Selvi yorumunda, iki ülke arasında gerginlikler yaşansa da ve Türkiye'de halk sık sık bu üsleri gündeme getirse de Türkiye tarafının ilk kez bu konuyu masaya getirdiğini belirtti.



Türkiye ile ABD arasında son görüşme geçtiğimiz gün Kanada'da dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson arasında gerçekleşmişti.

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