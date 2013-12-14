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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

İncirli helvacı kurabiyesi

14 Aralık 2013

Oda sıcaklığında yumuşamış olan margarini derin bir kaba aktarıp üzerine yoğurt ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.

Vanilya ve tozşekeri de ilave edin. Diğer taraftan, un ve kabartma tozunu başka bir kapta karıştırıp tel süzgeçten geçirerek malzemelerin üzerine aktarın.
Hazırladığınız karışımı, kulak memesinden daha yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toparlayın ve buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendirin. Öte yandan incir reçelinin tanelerini tabağa alıp suyunu süzün. (Erik marmelatı, turunç, ceviz, kayısı reçeli kullanıp aynı işlemi uygulayabilirsiniz.)
Buzdolabında beklemekte olan yumuşak hamuru çıkarıp hamurdan pinpon topu ya da küçük mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız parçaları avuçlarınızın arasında yuvarlayıp çay tabağı büyüklüğünde açın. Hamurun ortasına bir adet incir tanesi yerleştirip D şeklinde kapattıktan sonra kenarlarını parmaklarınızla yapıştırın.
Hazırladığınız kurabiyeleri fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kurabiyeleri 5 dakika önceden 150 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika, üzerleri hafifçe sararıncaya kadar pişirip çıkarın.
Fırından çıkardığınız kurabiyeler yumuşak olacaktır. Ancak bu kurabiyeler soğudukça sertleşip gerçek kıvamını bulacaktır. Kurabiyelerin hafifçe ılınmasını bekleyip üzerlerine pudraşekeri serpiştirerek servis yapın.

Malzeme listesi

250 gr bitkisel margarin (yumuşamış)
1 yemek kaşığı yoğurt
1 adet limon kabuğunun rendesi
Yarım su bardağı tozşeker
1 paket vanilya
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
16-18 adet bütün halde incir reçeli
(erik ya da kayısı reçeli de kullanabilirsiniz)
üzeri için;
1 su bardağı pudraşekeri

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