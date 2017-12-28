İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz

Gittiği restoranlarda iyi yemeğe, lezzete, hijyene, sunuma, ambiyansa önem verenler; ‘İyi yemek nerede yenir, ambiyansıyla sizi büyüleyecek restoranlar, estetik sunumlar, özgün mutfaklar nerededir?’ diyenler İncili Gastronomi Rehberi’nin oluşum-gelişim ve çıkış evresi nasıl biçimlendiğini merak edenler, kolektif keşiflerde yer almak isteyenler; İncili Gastronomi Rehberi’nin Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirler.
Neden Takip Etmeliyim?
İncili Gastronomi Rehberi’ni sosyal medya hesaplarından takip etmeniz için; 10 neden:
1- Derecelendirilen restoranlar; spesifik özellikleriyle, tavsiyeleriyle birlikte takipçilere aktarılıyor,
2- Yeme-içme severlere ‘lifestyle’ öneriler sunarak; güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor,
3- İncili Gastronomi Rehberi hakkında tüm merak edilen soruların cevapları bilgilendirici konseptlerle paylaşılıyor,
4- Türkiye’nin değerli şefleri, yazarları ve influencer’ları ile kolektif bir bilgi paylaşım alanı sağlıyor,
5- İncili Gastronomi Rehberi’nin yer aldığı tüm etkinlikleri canlı olarak deneyimleme şansı veriyor,
6- Ödüllü yarışmalar ile takipçileri arasındaki güçlü bağı daha da kuvvetlendirerek; İncili Gastronomi Rehberi’nin herkesin başucu kitabı olmasını sağlıyor,
7- İncili Gastronomi Rehberi hakkında sormak istediklerinizi sosyal medya sayfalarına sorarak ve hızlı bir şekilde sorularınıza cevap alabilme imkanı sunuyor,
8- İncili Gastronomi Rehberi’nin kolay ulaşılabilir olması için; satış noktalarına yönlendirici içerikler oluşturuyor,
9- Sevdiklerinizle beraber, seçtiğiniz restoran veya lezzet noktalarını keşfe çıkarak; keyifli anlara imza atmanızı sağlıyor,
10- Hayatınızın bir noktasına muhakkak dokunacak içerikler ile paylaşmaya değer anlar yaratıyor.
Anadolu mutfağını “Yeni”leyen bir hikaye: Mikla…İncili Gastronomi Rehberi’nin tek 4 incili restoranı Mikla’nın özel lezzetleriyle Anadolu’da lezzet turu hissini yaşamaya ne dersiniz? 😉 @miklarestaurant @gursmehmet #inciligastronomirehberi #gastronomi #gurme #yemek #mikla #miklarestaurant #mehmetgürs #finedining #hürriyet #karaca
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