Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz

İncili Gastronomi Rehberi'ni sosyal medyada da takip edebilirsiniz

4,3,2 ve 1 incili restoranlar, lezzet noktaları, yeni açılan restoranlar ve birbirinden değerli şeflerin seçimlerinden oluşan İncili Gastronomi Rehberi’nin sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz?

Hürriyet Haber
28.12.2017 - 09:25 | Son Güncelleme :

Gittiği restoranlarda iyi yemeğe, lezzete, hijyene, sunuma, ambiyansa önem verenler; ‘İyi yemek nerede yenir, ambiyansıyla sizi büyüleyecek restoranlar, estetik sunumlar, özgün mutfaklar nerededir?’ diyenler İncili Gastronomi Rehberi’nin oluşum-gelişim ve çıkış evresi nasıl biçimlendiğini merak edenler, kolektif keşiflerde yer almak isteyenler; İncili Gastronomi Rehberi’nin Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirler.

Neden Takip Etmeliyim?

İncili Gastronomi Rehberi’ni sosyal medya hesaplarından takip etmeniz için; 10 neden:

1- Derecelendirilen restoranlar; spesifik özellikleriyle, tavsiyeleriyle birlikte takipçilere aktarılıyor,
2- Yeme-içme severlere ‘lifestyle’ öneriler sunarak; güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor,
3- İncili Gastronomi Rehberi hakkında tüm merak edilen soruların cevapları bilgilendirici konseptlerle paylaşılıyor,
4- Türkiye’nin değerli şefleri, yazarları ve influencer’ları ile kolektif bir bilgi paylaşım alanı sağlıyor,
5- İncili Gastronomi Rehberi’nin yer aldığı tüm etkinlikleri canlı olarak deneyimleme şansı veriyor,
6- Ödüllü yarışmalar ile takipçileri arasındaki güçlü bağı daha da kuvvetlendirerek; İncili Gastronomi Rehberi’nin herkesin başucu kitabı olmasını sağlıyor,
7- İncili Gastronomi Rehberi hakkında sormak istediklerinizi sosyal medya sayfalarına sorarak ve hızlı bir şekilde sorularınıza cevap alabilme imkanı sunuyor,
8- İncili Gastronomi Rehberi’nin kolay ulaşılabilir olması için; satış noktalarına yönlendirici içerikler oluşturuyor,
9- Sevdiklerinizle beraber, seçtiğiniz restoran veya lezzet noktalarını keşfe çıkarak; keyifli anlara imza atmanızı sağlıyor,
10- Hayatınızın bir noktasına muhakkak dokunacak içerikler ile paylaşmaya değer anlar yaratıyor.

İncili Gastronomi Rehberi’ni Takip Ediyor Musunuz?

İncili Gastronomi Rehberi’ni sosyal medya hesaplarından takip etmek için; aşağıdaki QR Kodu okutabilirsiniz…

İncili Gastronomi Rehberini sosyal medyada da takip edebilirsiniz

 

Etiketler: incili gastronomi rehberi , Gastronomi , Yeme içme sektörü
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri