İncili Gastronomi Rehberi’nde ilk 30’a giren restoranlar açıklandı

HÜRRİYET, bir sektör haline dönüşen gastronomi dünyasına yeni bir rehber kazandırdı. Hürriyet’in Karaca iş birliğiyle hayata geçirdiği İncili Gastronomi Rehberi, sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı.



Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü ve Hürriyet İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan’ın teklifiyle yola çıkan rehberin Yönetim ve Denetleme Kurulu’nda Müge Akgün, Zeyno Gürses, Sinan Hamamsarılar, Gamze İneceli, Cemre Narin, Nilay Örnek’in yer aldı. Sektöre değer katan; Mehmet Yaşin, Ahmet Örs, Güngör Uras, Ertuğrul Özkök, Mehmet Yalçın, Nedim Atilla, Engin Akın, Teoman Hünal, Oğul Türkkan, Deniz Alphan, Nevzat Aydın, Mustafa Seçkin, Sedat Ergin, Sahrap Soysal ve Refika Birgül ise projenin Danışma Kurulu üyeleri oldu.

İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberde; gastronomi konusunda bilgili, keşfetme tutkusunu hiç kaybetmeyen, damak tadına ve şeffaf, dürüst değerlendirme yapacağına güvenilen yaklaşık 130 isim müfettiş olarak belirlendi. 130 isim 1 yıl boyunca büyük bir özveri ve titizlikle belirlenen bölge restoranlarını keşfetti ve değerlendirdi.

ÖZEL PROJEYE İMZA ATTIK

Çalışmanın sonunda inci sahibi olmaya hak kazanan restoranlara ödülleri önceki akşam Sofa Otel’de düzenlenen bir geceyle sahiplerini buldu. Rehberin fikir mimarı Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü ve Hürriyet İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan yaptığı konuşmada, “Bundan bir yıl önce restoranlar için güvenilir ve şeffaf bir değerlendirme sistemi olmadığını düşünerek, bu eksikliği giderme misyonunu Hürriyet olarak üstlenelim istedik ve bu projeye başladık. Çok güçlü ve alanında uzman yeme-içme yazarlarından oluşan bir kadroya sahibiz ve bu kadroyu da dahil ederek çok özel bir projeye birlikte imza attık” dedi. Karaca Grup Pazarlama Direktörü Galip Bağcı da yaptığı konuşmada bu denli değerli bir çalışmada Hürriyet’in iş birlikçisi oldukları için duydukları mutluluğu dile getirerek, “Son yıllarda çok popüler bir sektör haline gelen gastronomi alanında sofra ve mutfak ürünlerimizle herkesin hayatına artı değer katıyoruz. Bu çalışmayla da sektöre önemli bir kaynak yarattığımıza inanıyoruz” dedi.

LEZZET NOKTALARI VE SOKAK YEMEKLERİ

İncili Gastronomi Rehberi Koordinatörü olan Hürriyet köşe yazarı Müge Akgün de “Değerlendirme sisteminin sembolü İnci olarak belirlendi. Puanlara göre en fazla 4 inci, en az da 1 bir inci alınacaktı. Sistemin kapanmasının ardından çıkan sonuçlara göre hangi restoranın kaç inci sahibi olduğu ortaya çıktı. İncili Gastronomi Rehberi’nin asıl kahramanları gizli müfettişlerimiz büyük bir özveri ile çalışarak, bizleri yarı yolda bırakmadan, son bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdiler... Bugün biz ilk 30’a giren yani 4 ve 3 inci alan restoranlarımızı davet ettik. 300’e yakın restoran ve bir o kadar lezzet noktası var. Önemle altını çizmeliyiz ki ‘İncili Gastronomi Rehberi’ sadece restoran değerlendirmelerine yer veren bir kitapçık değil. Uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ülkemizin büyük bir zenginliği olduğunu düşündüğümüz ‘lezzet noktaları’, ‘sokak yemekleri’, ‘alış-veriş adreslerini’ belirledik” diye konuştu. Ardından İstanbul, Çeşme ve Bodrum bölgelerinde inci sahibi olmaya hak kazanan restoranlara ödülleri takdim edildi.



Spago Restoran’ın şefi ve kurucusu Wolfgang Puck

GECENİN SÜRPRİZ KONUKLARI

İNCİLİ Gastronomi Rehberi tanıtım gecesinin çok ünlü sürpriz bir konuğu da vardı. Dünyaca ünlü Spago Restoran’ın şefi ve kurucusu Wolfgang Puck, Spago İstanbul’un ödülünü şef Cihan Kıpçak’la beraber sahneye çıkarak aldı. Michelin yıldızlı şefe ödülünü Sedat Ergin verdi.

Gecenin en etkileyici ve unutulmaz anlarından biri de gastronomi dünyasının duayeni Beyti Güler’in geçtiğimiz hafta içinde oğlunu kaybetmesine karşın, inanılmaz bir dirayet göstererek ödülünü almak üzere geceye katılmasıydı. Sahneye Mehmet Gürs’ün kolunda çıkan Beyti Güler, 72 yılı geride bırakan Beyti Restaurant’ın ödülünü tüm konukların alkışları arasında aldı.

4 İnci Sahibi Restoran

Mikla



Mikla Ekibi



3 İnci Sahibi Restoranlar

Neolokal

Şans

Kilimanjaro

Nicole

Zuma

Yeni Lokanta

Ent Restaurant

Beyti

Toi

Orfoz

Kantin

Çiya

Antica Locanda

Kıyı Restaurant

Hünkar

Sunset

Divan Lokantası

Le Petite Maison

Lacivert

Ulus 29

Da Mario

Aqua Restaurant Four Seasons at the Bosphorus

Shang Palace-Shangri-La

Bodrum Balıkçısı, Mandarin Oriental

Mürver Restaurant Novotel

İnari Sushi Omakase

Karaköy Lokantası

Il Riccio

Spago - St. Regis İstanbul