İncili Gastronomi Rehberi Yönetim ve Denetim Kurulu'ndan görüşler

Nilay Örnek

Seçeneklerin arttığı bir dünyada, her zaman doğru rehberlere ihtiyaç büyük. İncili Gastronomi Rehberi bu ihtiyaçla doğmuş, kendisini her senesinde geliştirmeye, sistemini daha da oturtmaya, hatalarından ya da eksiklerinden ders almaya gönüllü bir oluşum. Kimi zaman 'İnci'lere, kimi zaman az ili kapsamasına, kimi zaman da ağırlıklı olarak 'kalbur üstü' tabir edebileceğim restoranların 'İnci' almasına yönelik eleştiriler görüyorum. İnciler, malum gizli müfettişlerin oylaması ile belirleniyor ki, bu kimin zaman arkadaşlarımız da olan şef ya da işletmecilere karşı bizi de garip bir durumda bırakıyor. İstanbul, Bodrum ve Çeşme'den başlanan rehber belki daha uzun süre ve daha geniş bir ekiple yıllar içinde genişleyecek diye düşünüyorum, başta konulan hedeflerden biri bu zaten. Ve mekâna dair kriterler de değerlendirildiği için, bazen lezzeti yerinde, daha mütevazı mekânlar 'İnci' almıyor ama muhakkak rehberin 'lezzet durakları' bölümünde yer alabiliyor. Bizlerle ya da bizlersiz, yürütücülüğünü kim yaparsa yapsın yürüyecek bir sistem ve sonucunda doyurucu bir rehber ortaya çıkarmak öncelikli hedeflerden biri ve her geçen yıl bunun daha başarıyla gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Son bir ek; bir gazeteci, özellikle de yazı işleri kökenli biri olarak genellikle reklam/ilan işini yapanlardan, hele ki sponsor firmadan uzak durmak, hatta onlara önyargı ile bakmak biraz adettendir. Hiçbir aşamada kendini, özel istek ya da kaygılarını bize yansıtmamalarından ötürü Karaca'yı kutluyor, şaşkınlıkla taktir ettiğimi de belirtmek istiyorum.

Sinan Hamamsarılar

Sadece 2016-2017 yıllarında yapılmış bir çalışma gibi gözükse de, İncili Gastronomi Rehberi aslında onu dünyaya getiren ekibin uzun yıllardır edindiği deneyimlerin ve çalışmalarının bir yansımasıdır. Özenle seçilen 130 yeme-içme meraklısı gizli müfettişin oylarıyla derecelendirilmiş rehberin ilk senesinde bile böylesine ses getirmesi bir başarı olarak algılanmalıdır. Ayrıca sadece restoranları değerlendirmeyip önemli lezzet noktalarına da alan ayırması, bu toprakların gerçeklerine sıkı sıkıya tutunmasının da göstergesidir.

Rehbere ilk başladığımızda aklımda “umarım birileri için bir şeyler ifade edebilecek, güzel bir kaynak yapabileceğiz.” diye düşünmüştüm. Hem ekibin genel hem de bireylerin kendi çabalarının ardından Türkiye’de daha önce örneği olmayan bir işe imza atılmış oldu. Karaca gibi yeme-içme sektörünün amiral gemilerinden olan bir markanın vizyoner desteği ve Hürriyet ekibinin eksilmeyen bilgi birikim paylaşımıyla, dünyada da marka işbirlikleriyle hazırlanan gastronomi rehberlerine bu topraklardan bir cevap olarak İncili Gastronomi Rehberi çıkmış oldu.

2017-2018 dönemindeki hazırlık çalışmalarında bile dersler çıkartılıp, sürekli kendini Anadolu mutfak kültürünün dinamiklerine uygun kodlamaya devam edecek olan rehberin uzun yıllar bu sektöre hizmet edebilmesini umuyorum.

Gamze İneceli

İncili Gastronomi Rehberi’nin yeme içme kültürüne dair yeni keşifleri, merak uyandıran gelişmeleri ve geleneksel tatları kucaklayan bir başucu kitabı olmasını amaçlayarak yola çıktık.

Amacımız bir yandan meraklısının keşif duygusunu arttırırken sektöre de böylelikle katkı sağlamaktı. Bu nedenle yaratıcı restoranlardan, geleneksel esnaf lokantalarına, balıkçılardan,yeni nesil meyhanelere, etçilerden, büfelere ve vazgeçilmez sokak lezzetlerinden, yerel ürün satış noktalarına kadar farklı türdeki lezzet noktalarını aynı çatı altında toplamaya çalıştık.

Bir ilk olacak bu çalışmanın yol haritasını oluşturmak için sık sık toplandık, tartıştık, düşündük ve araştırdık. Tabii ki bir hayli yedik !

Dünya gastronomisini yakından takip ederken, Türk mutfağına olan hakimiyeti de göz önünde bulundurmaya çalıştık. Karşılaştığımız lezzetler Türk gastronomisinin ne kadar güçlü olduğunu yeniden kavramamızı sağladı. Büyük bir hızla ve başarı ile ilerleyen bu dünyada keşfedilmesi gereken pek çok lezzet olduğuna tekrar tekrar tanık olduk. Elbette hayal kırıklığına uğradığımız zamanlarımız da oldu.

Objektif, güvenilir ve şeffaf olmak sadece bir amaç değil projenin sürdürülebilirliği için aynı zamanda bir zorunluluktu. Bu nedenle projeye katılacak müfettişleri seçimini de aynı özenle yaptık. Çeşitliliği sağlamak adına müfettişlerimiz çok farklı mesleklerde uzmanlaşmış kişilerden oluştu. Şeffaflığı sağlamak adına birbirlerinin kimliklerinden hiçbir şekilde haberdar olmayan bir ekip kurduk. Müfettişlerin tek ortak noktası iyi yemeğe olan tutkuları ve bu işi yapanlara duydukları saygı oldu.

Dünyada gastronomi büyük bir hızla ilerliyor. Bu hıza ayak uydururken kendi özümüze sadık kalarak yenilikçi olmak, geleneksel değerlerin üzerine katman katman yenileri işlemek sabır, özveri, disiplin ve yaratıcılık gerektiriyor. Topraktan tabağa giden bu süreçte pek çok insanın emeği geçiyor.

İncili Gastronomi alanında bir ilk. El birliği ile gelenekseli korurken yeniliğe yol almak için yemek kültürümüze katkı sunacağını ümit ediyoruz..

Cemre Narin

Sevgili Müge Akgün geçen sene bana Hürriyet’in bir gastronomi rehberi hazırlamak istediğini söyleyip “Ekipte olur musun?” diye sorduğunda hiç düşünmeden kabul ettim. En büyük sebebi, özellikle o dönemde ülkemizde yeme içme dünyasının oldukça sıkıntıda olmasıydı. Sevdiğimiz restoranlar üst üste kapanıyordu ve daha da ötesi, insanlar dışarıda yemek yemeyi bırakmışlardı. Hürriyet ve Karaca gibi iki kuvvetli markanın geniş dağıtım ve pazarlama ağıyla milyonlarca kişiye ulaşacak bir rehberden bahsediyorduk. Bu denli kapsamlı bir rehberin sektöre hareket katacağını düşündüm. Dünyanın birçok ülkesine baktığınızda restoran eleştirileri dışında, sistematik yeme-içme rehberleri görürsünüz. Bazıları, The World’s 50 Best Restaurants gibi dünya çapında listeler. Bazıları ise şehir ya da ülke bazında rehberler. Günümüzdeki bilgi yoğunluğunda seçim yapmak zor olabiliyor. Belli bir süzgeçten geçmiş bilgiler tercih ediliyor. Bu sadece gastronomide değil, film ya da müzik sektöründe de böyle. İncili Gastronomi Rehberi’ndeki restoranlar bu anlamda seçim yapmamızı kolaylaştırıyor.

Zeyno Gürses Dölay

Tam 10 yıl önce hayalini kurduğum, üzerinde çok çalıştığım ve bir gün gastronomi dünyamızın ihtiyacı olabileceğini hissettiğim, objektif ve profesyonel restoran değerlendirme sisteminin profesyonel bir boyutta hayata geçeceğini ve bu projeye dahil edilmek istediğimi sevgili Müge Akgün’den duyduğumda ne kadar heyecan duyduğumu anlatamam.

Elimizi fazlasıyla ağır bir taşın altına koyduğumuzu biliyorduk. Öte yandan, sağlam temeller üzerine kurulan ve çok emek verilen birçok projenin başarıya ulaştığı gibi inancımız bizi yanıltmadı. Bir yıl öncesini düşünüyorum da sanki imkansızı başarmışız gibi geliyor. Sıfırdan, böylesi kapsamlı ve şeffaflıkla hazırlanmış bir rehberin şu anda raflarda yer alıyor olması ve gördüğü ilgi gerçekten gurur verici.

Artık hangi restorana gitsek sorusunu güvendiğimiz dostlarımıza sormamıza gerek kalmadı çünkü başucumuzda bulunan incili gastronomi rehberine bakarak ister mutfağına, ister bulunduğu bölgeye veya aldığı inci sayısına göre alternatifler arasından en iyi seçimi yapabiliyoruz. Ve biliyoruz ki bu seçimin arkasında yıllarca gastronomi konusuna emek vermiş, güvenebileceğimiz isimler var ve yine biliyoruz ki sayıları 150’ye varan bu isimler bize doğru bilgiyi ulaştırabilmek için sürekli çalışıyorlar.

Sadece restoranlarla da kısıtlı değil rehberimiz. Lezzet arayışına cevap verecek alışveriş adreslerinden, gizli kalmış lezzet noktalarına, sokak yemeklerinden başarılı şeflerin önerdiği adreslere kadar oldukça geniş bir içeriği bulunuyor.

Ve işin daha da heyecanlı tarafı 2017-2018 rehberi henüz ilk ürün. Hürriyet ailesinin ve Karaca firmasının da olağanüstü desteği ile proje in her geçen yıl daha fazla gelişecek ve farklı bölgelere yayılacak. Bu da tüm proje ekibine yeterince motivasyon veriyor doğrusu. Umarız bu ilk ve ardından gelecek tüm incili gastronomi rehberlerimizde arayışlarınıza cevap bulabilirsiniz.

Gastronomi kültürü ile dolu daha nice yıllara!