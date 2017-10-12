İncecik bir bele sahip olmak için bu hareketleri yapın

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
İnatçı fazlalıkların toplandığı bel bölgesi için doğru egzersizleri yaparak incecik bir bele sahip olmak mümkün. Bel bölgesindeki kaslarınızı güçlendirerek hem daha sağlam bir iskelet yapısına sahip olabilir hem de estetik bir bele kavuşabilirsiniz.
İşte incecik bir bele sahip olmak için yapılabilecek hareketler:
-- Ayaklarınızı omuz hizasında iki yana açın ve ellerinize yukarıya kaldırarak birleştirin. Belinizi önce sağa sonra sola eğin. Hareketi her iki taraf için de en az 10 kez tekrarlayın. Dilerseniz elinize uygun ağırlıklarda dumbell'lar alarak da hareketi daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.
-- Düz bir zeminde mat üzerinde uzanın. Sağa dönük şekilde pozisyon alın ve sağ dirseğiniz ve ayaklarınız yerde kalacak şekilde vücudunuzu yerden kaldırıp indirin. Yan plank olarak adlandırılan bu egzersiz ile tüm vücudunuzu gergin ve sıkı bir hale getirebilirsiniz. Hareketi sağ ve sol taraf için en az 12 kez tekrarlayabilirsiniz.
-- Mat üzerinde oturur pozisyonda dururken bacaklarınızı yukarı kaldırın. Dizlerinizi kırarak bacaklarınızı bir süre bu pozisyonda tutun. Hareketi en az 10 kere tekrarlayın.
-- Düz bir zeminde sırt üstü uzanın. Vücudunuz düz bir şekilde dururken ellerinizi ensenizde birleştirin ve vücudunuzun üst kısmı ile yukarı aşağı doğru hareket edin. Mekik egzersizi ile sıkı karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Hareketi en az 15 kez tekrarlayın ve her hafta tekrar sayısını artırın.
-- Sırt üstü uzanın ve ellerinizi başınızın arkasına koyun. Bacaklarınızı yukarı kaldırıp birleştirin ve bedeninizi sola doğru kırarak bacaklarınızı sağa doğru yatırın. Aynı hareketi zıt yönde de gerçekleştirin. Bu hareket özellikle yan bel yağlarınızı yakmak için ideal. Hareketi en az 10 kez tekrar edin.
-- Sırt üstü uzanın ve kollarınızı yana açarken bacaklarınızı yukarıda birleştirin. Bacaklarınızı önce sağa sonra sola yatırın. Vücudunuzu sabit tutacağınız bu egzersizde sadece bacaklarınızı hareket ettirmelisiniz.
-- Mat üzerinde sırt üst yatarken ellerinizi iki yana uzatın. Bacaklarınızı yukarı kaldırın ve bisiklet sürme hareketi yapın. Dizlerinizi kırarak yaptığınız bu hareketi en az 15 kez tekrarlayın.
-- Dik bir şekilde otururken karın kaslarınızı en az 10 saniye sıkın. Süre sonunda karın kaslarınızı sıkmayı bırakın ve hareketi tekrarlayın. Bu hareketi müsait pozisyonda olduğunuz her an yapabilirsiniz.
-- Ayakta dik dururken sağ bacağınızı diz kısmından bükün ve yukarı çekin. Daha sonra hareketi sol bacak için de tekrarlayın. Karın ve bel bölgesindeki yağları eriten bu hareketi en az 12 kez yapabilirsiniz.
-- Mat üzerinde ellerinizin ve dizinizin üstünde kedi pozisyonunda durun. Sırtınızı yukarı doğru esnetin ve başınızı da içeri gömün ve sonra normal pozisyonunuza dönün. Kedi pozisyonu bel kaslarınızı esnek ve sıkı hale getirir. Hareketi en az 15 kez tekrarlayın.
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