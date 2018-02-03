İnce işçilik, mükemmel detaylar

Heykelinden cam filmine, oturmasına kalkmasına ülkenin her türlü detayıyla ilgileniliyor çok şükür. Her şeyin sizin için düşünüldüğü şu güzel ortamda neler neler olmuş gelin bir bakalım...

1- Demet Akalın, Seren Serengil’in üç günlük hapis cezasını nasıl yorumladı?

a- Sayılı gün çabuk geçer

b-Çıktığında bambaşka bir insan olacak

c-Bir bakıma iyi oldu

d-Yargı kararına karışılmaz

e-Mapus yata yata biter



2- Hangisinin uzatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı?

a-Kenan Doğulu’nun boyu

b-Ozan Tufan’ın sözleşmesi

c-Ayasofya’nın minaresi

d-Zorunlu askerlik süresi

e-Müge Anlı’nın program süresi





3- Aşağıdaki federasyonlardan hangisini bu hafta sahada gördük?

a-Türkiye Kılıç Kalkan Federasyonu

b-Türkiye Karagöz Federasyonu

c-Türkiye Okey Federasyonu

d-Türkiye Mancınık Federasyonu

e-Türkiye Hacamatçılar Federasyonu 4- Kanada Milli Marşı ne doğrultuda düzenlenecek?

a-Yoga yaparken kullanılabilir bir melodiye bürünecek

b-Cinsiyet eşitliği meselesi hale yola konacak

c-Daha milli olacak, havadan sudan bahsetmeyecek

d-Çağın müziğini yakalayacak, gerekirse rap olacak

e-Biraz kısalacak, marşa ayrılan vakitten tasarruf edilecek

5- Aşağıdakilerden hangisi bu hafta sorun yaşamış ikililerden değildir?

a-Adnan Oktar – Diyanet

b-Tuncay Özilhan – Evde bira yapanlar

c-Arif Sağ – Orhan Gencebay

d-Emmanuel Macron – Mevlüt Çavuşoğlu

e-Nihat Doğan – Yılmaz Morgül 6- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın dobra açıklaması hangisiydi?

a- Alex’e biraz ayıp ettim

b- Kurbağalıdere hâlâ kokuyor

c- Van Persie bizi güzel dolandırdı

d-Şampiyon olmamız zor

e-Bu ligde oynanan şeye futbol demeye bin şahit ister Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-B, 4-E, 5-E, 6-D