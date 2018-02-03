İnce işçilik, mükemmel detaylar

1- Demet Akalın, Seren Serengil’in üç günlük hapis cezasını nasıl yorumladı?
a- Sayılı gün çabuk geçer
b-Çıktığında bambaşka bir insan olacak
c-Bir bakıma iyi oldu
d-Yargı kararına karışılmaz
e-Mapus yata yata biter
2- Hangisinin uzatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı?
a-Kenan Doğulu’nun boyu
b-Ozan Tufan’ın sözleşmesi
c-Ayasofya’nın minaresi
d-Zorunlu askerlik süresi
e-Müge Anlı’nın program süresi
3- Aşağıdaki federasyonlardan hangisini bu hafta sahada gördük?
a-Türkiye Kılıç Kalkan Federasyonu
b-Türkiye Karagöz Federasyonu
c-Türkiye Okey Federasyonu
d-Türkiye Mancınık Federasyonu
e-Türkiye Hacamatçılar Federasyonu
4- Kanada Milli Marşı ne doğrultuda düzenlenecek?
a-Yoga yaparken kullanılabilir bir melodiye bürünecek
b-Cinsiyet eşitliği meselesi hale yola konacak
c-Daha milli olacak, havadan sudan bahsetmeyecek
d-Çağın müziğini yakalayacak, gerekirse rap olacak
e-Biraz kısalacak, marşa ayrılan vakitten tasarruf edilecek
5- Aşağıdakilerden hangisi bu hafta sorun yaşamış ikililerden değildir?
a-Adnan Oktar – Diyanet
b-Tuncay Özilhan – Evde bira yapanlar
c-Arif Sağ – Orhan Gencebay
d-Emmanuel Macron – Mevlüt Çavuşoğlu
e-Nihat Doğan – Yılmaz Morgül
6- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın dobra açıklaması hangisiydi?
a- Alex’e biraz ayıp ettim
b- Kurbağalıdere hâlâ kokuyor
c- Van Persie bizi güzel dolandırdı
d-Şampiyon olmamız zor
e-Bu ligde oynanan şeye futbol demeye bin şahit ister
Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-B, 4-E, 5-E, 6-D