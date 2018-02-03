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Hürriyet Pazar Haberleri
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    İnce işçilik, mükemmel detaylar

    Mehmet İREN
    03.02.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Heykelinden cam filmine, oturmasına kalkmasına ülkenin her türlü detayıyla ilgileniliyor çok şükür. Her şeyin sizin için düşünüldüğü şu güzel ortamda neler neler olmuş gelin bir bakalım...

    1- Demet Akalın, Seren Serengil’in üç günlük hapis cezasını nasıl yorumladı?
    a- Sayılı gün çabuk geçer
    b-Çıktığında bambaşka bir insan olacak
    c-Bir bakıma iyi oldu
    d-Yargı kararına karışılmaz
    e-Mapus yata yata biter

    İnce işçilik, mükemmel detaylar

    2- Hangisinin uzatıldığı iddiası ortalığı karıştırdı?
    a-Kenan Doğulu’nun boyu
    b-Ozan Tufan’ın sözleşmesi
    c-Ayasofya’nın minaresi
    d-Zorunlu askerlik süresi
    e-Müge Anlı’nın program süresi

    İnce işçilik, mükemmel detaylar


    3- Aşağıdaki federasyonlardan hangisini bu hafta sahada gördük?
    a-Türkiye Kılıç Kalkan Federasyonu
    b-Türkiye Karagöz Federasyonu
    c-Türkiye Okey Federasyonu
    d-Türkiye Mancınık Federasyonu
    e-Türkiye Hacamatçılar Federasyonu

    4- Kanada Milli Marşı ne doğrultuda düzenlenecek?
    a-Yoga yaparken kullanılabilir bir melodiye bürünecek
    b-Cinsiyet eşitliği meselesi hale yola konacak
    c-Daha milli olacak, havadan sudan bahsetmeyecek
    d-Çağın müziğini yakalayacak, gerekirse rap olacak
    e-Biraz kısalacak, marşa ayrılan vakitten tasarruf edilecek


    5- Aşağıdakilerden hangisi bu hafta sorun yaşamış ikililerden değildir?
    a-Adnan Oktar – Diyanet
    b-Tuncay Özilhan – Evde bira yapanlar
    c-Arif Sağ – Orhan Gencebay
    d-Emmanuel Macron – Mevlüt Çavuşoğlu
    e-Nihat Doğan – Yılmaz Morgül

    İnce işçilik, mükemmel detaylar

    6- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın dobra açıklaması hangisiydi?
    a- Alex’e biraz ayıp ettim
    b- Kurbağalıdere hâlâ kokuyor
    c- Van Persie bizi güzel dolandırdı
    d-Şampiyon olmamız zor
    e-Bu ligde oynanan şeye futbol demeye bin şahit ister

    İnce işçilik, mükemmel detaylar

    Cevaplar: 1-C, 2-D, 3-B, 4-E, 5-E, 6-D

     

    Etiketler: Alex De Souza , Demet Akalın , Orhan Gencebay , Arif Sağ
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