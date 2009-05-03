İnatçı Denizli, yapbozcu Denizli

Erdoğan Aksoy yazıyor

Keşke her maç öncesi böyle görüntüler olsa,

Keşke her maç çoluk çocuk tribünleri böylesine doldursa,

Keşke her maç rakip takım seyircileri, yöneticileri medenice takımlarını böyle seyredebilse...

Uzun süredir belki de ilk defa bu denli güzel görüntüler eşliğinde maç başladı. Yine keşke diyoruz, Keşke stresi yüksek maçlarda da bu güzellikler devam edebilse...

Bırakın Beşiktaşlıları, neredeyse Fenerbahçeliler ile hakemin bile galip gelmesini istediği Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ciddi bir yara aldı. Bu kaybın da en büyük sorumlusunun buraya kadar şansı ile geldiğini reddeden Mustafa Denizli'ye ait olduğunu söylemeliyiz.

Herkesin artık kanıksadığı gibi yapbozcu Mustafa Denizli inadından vazgeçmeyerek yine kadroda oynayarak maça orta sahasız başladı. Fenerbahçe ise kötü geçirdiği bir sezonda eteğindeki tüm taşları dökmek istercesine ofansif bir kadroyla sahaya çıktı. Halbuki Denizli, Fenerbahçe'nin sahaya çıkardığı Ali Bilgin'li bu ofansif kadroya karşı eğer doğru düzgün bir kadroyla oyuna başlasaydı, şampiyonluk yolunda neredeyse tek kalacaktı.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde kapadı. 20. dakikada Selçuk, 29. dakikada Guiza'nın gollük şutlarını mükemmel önleyen Rüştü, daha sonra Guiza'nın golüne engel olamadı. Zaten Guiza da olur olmadık zamanlarda gol atıyor. Bu sezon 2 gol attı, birinde İspanya forması ile Ulusal takımımıza, diğeri ise bu maçta Beşiktaş'ın umutlarına.

Guiza'nın attığı golden çok Gökhan Zan'ın gol-posta olması konuşulmalı bizce. Gol sonunda Beşiktaşlı oyuncuların gereksiz itirazlarına anlam veremediğimizi de söylemeliyiz.

Tüm ilk yarı boyunca, Beşiktaş gibi şampiyon adayı bir takıma yakışır bir futbol göremedik. Öyle anlar oldu ki Beşiktaşlı futbolcuların ayaklarındaki topu, yanındaki arkadaşına verebileceği konusunda bile şüpheye düştük. Koskoca Beşiktaş orta sahasında direnen tek kişi ekürisiz oynayan Ernst'di. Çünkü Delgado, Tello, Bobo, Holosko o kadar kötü idiler ki, anca bu kadar olur. Sol bekten yıldız yapmaya kalkarsanız, oynamamış Delgado'nun bonservisine para bayılırsanız sonu işte böyle olur. Ayrıca Holosko ile Bobo'nun gol atabilmesi için birilerinin kendilerini arkadan itmeleri gerektiğini söylemeliyiz.

Esasen söylemek gerekir ki Mustafa Denizli sahaya çıkardığı ilk 11 ile ölüyü diriltti ve Fenerbahçe'nin kaybolmuş özgüvenini geri getirdi. 100 bin seyirci önünde oynamaya alışkın Roberto Carlos ve arkadaşları ayaklarına kadar gelen bu avantajı sonuna kadar kullanarak sakince kendi aralarında paslaşarak Beşiktaş'ı sinirlendirdi. Devamında da oyunun hakimi olarak ikinci yarının hemen başında Semih'in mükemmel vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi.

Aslına bakarsanız Fenerbahçe'de defansın göbeğinde oynayan tek gerçek defans oyuncusu Yasin bile oynamasa Beşiktaş'ın kolay kolay rakip kaleye geleceği yoktu. Ta ki 65. dakikada Holosko inanılmazı başararak öyle bir gol attı ki bir anda umutlandılar. Halbuki maç başından beri Beşiktaş'ın yapması gereken, komple hastanelik olmuş Fenerbahçe defansının üzerine dikine gitmekti ve Mustafa Denizli 90 dakika boyunca bunu denemedi bile.

Şimdi ne olacak derseniz;

Mustafa Denizli “lig devam ediyor” filan diyecek. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını ifade edecek. Halbuki bilmeliydi ki Beşiktaş camiası böyle bir şampiyonluğu istemiyor. Kendisiyle maytap geçerek oynayan Fenerbahçe karşısında alınan bu mağlubiyet tamamiyle inadından vazgeçmeyen Mustafa Denizli'nin eseridir.

Not: Hafta içinde Yıldırım Demirören ile Aziz Yıldırım'ın görüşmelerini başka yönlere çekenlere bir sorum olacak: Kişi karşısındaki kendi gibi bilirmiş. Bu zamana kadar Beşiktaş ne zaman şaibe ile, şike ile, teşvik ile şampiyon oldu? Cevabınızı bekliyorum...