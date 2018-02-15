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    İnat etti! 5 bin TL'lik otomobille 15 bin kilometre gitti

    İHA
    15.02.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Giresun’da reklam işi yapan Cemil Baker ve Yener Mustafa Şenel, arkadaşları ile girdikleri inatlaşma sonucu 1989 model Şahin otomobili ile toplamda 15 bin kilometre yol yaparak Avrupa’yı turladı.

    Giresunlu Cemil Baker ve Yener Mustafa Şenel 89 model Şahin otomobili ile 14 ülke gezip 15 bin kilometre yol kat etti. İki arkadaş, ‘5 bin TL’lik araç ile 15 bin kilometre yol’ sloganıyla çıktıkları yolda, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Slovakya’yı gezerek hedefleri olan 15 bin kilometreyi tamamladı.

    Çıktıkları yolda karşılaştıkları her gurbetçinin ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Cemil Baker, maceralarının Almanya’ya kurdukları reklam şirketi ile başladıklarını söyledi. Sürekli Almanya’ya gittiklerini ve her seferinde değişik bir araçla gittiklerini aktaran Baker, “Reklam üzerine Almanya’nın Hamburg şehrine bir şirket kurduk ve yaklaşık 2 yıldır da bununla uğraşıyoruz. Sürekli Almanya’ya araç ile gidiyoruz ve sürekli değişik bir araçla gidiyoruz bu sefer de Şahin ile gidelim dedik ve arkadaşlar ‘5 Bin TL’lik araçla 15 bin kilometre yol yapılır mı?’ derken bizde yapılacağını iddia ettik. İş biraz daha teferruatlarınca gidilir mi? Gidilmez mi? Gidemezsiniz? Gideriz derken ‘5 bin TL’lik araçla 15 bin kilometre yol’ sloganıyla yola çıktık” dedi.

    İnat etti 5 bin TLlik otomobille 15 bin kilometre gitti

    Avrupa’daki birçok ülkeyi gezdiklerini vurgulayan Baker, “Çok şükür sağ salim tekrardan Giresun’a döndük. Yolumuz güzergah itibariyle, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Çekoslovakya, Almanya, Danimarka’yı dönüş yolunda ise Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye şeklinde oldu. Yaklaşık 15 bin kilometreyi tamamladık” dedi.

    Cemil Baker’in yol arkadaşı Yener Mustafa Şenel ise Almanya’da yaşadıkları duygusal anları şöyle anlattı: “Gurbetçilerin bizlere karşı olan sevgileri çok üst düzeydeydi. Bir gurbetçimiz bir anısını bizimle paylaştı. Babası yıllar önce Almanya’ya geldiğinde hayalinde, bir bu marka araç ile buraya gelmek olduğunu söyledi. Onun Almanya ’ya bu şekilde gelemediğini ama kendilerinin de bu hayali gerçekleştiremediğini söyleyerek yanında ki kızını arabaya oturtturdu ve kızına dedesinin hayalini bizlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Bizde bunları duyduğumuz zaman çok mutlu olduk.”

    İnat etti 5 bin TLlik otomobille 15 bin kilometre gitti

     

    Etiketler: Giresun , Avrupa , Şahin , son dakika
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