İnanmakta zorlanacağınız dinler ve inanışlar

İnsanların birbirlerinin inançlarına fazlaca karıştığı ve birbirlerine tahammülü olmayan tuhaf bir çağda yaşasak da, tarihten bugüne dünyada binlerce farklı inanış ortaya çıktı. İlahi dinlerin başı çektiği dünyada bugün bile, duyunca tuhaf bulacağınız bir sürü inanışa sahip azımsanmayacak sayıda insan yaşıyor.

SCIENTOLOGY

Bugün 10 milyonun üzerinde üyesi olan Scientology akımı, bazı ülkelerde din olarak, bazılarında da tarikat olarak kabul ediliyor. İlk duyulduğunda, bilim dini gibi bir imaj yaratsa da, aslında bilim kurguya daha yakın demek yanlış olmaz. II. Dünya Savaşı’nda ABD Ordusu’nda deniz subayı olarak görev alıp, intihara meyilli olduğu gerekçesiyle ordudan uzaklaştırılan Ron Hubbard önce bir bilim kurgu yazarı oluyor, sonra da Scientology dinini ortaya çıkarıyor. Tom Cruise, Jon Travolta gibi ünlü oyuncuların da mensubu olduğu bu inanışın kaynağını da söyleyelim ve size bu dinle baş başa bırakalım:

Bundan 75 milyon yıl önce Xenu adında kötü bir savaşçı diğer gezegenlerdeki yaşayanları öldürüp ruhlarını dünyaya getirir. “Tetan” isimli bu ruhlar atmosfere yayılır ve insanların bedenlerine girer.

AETHERIUS

Aslında tam olarak yeni çağın “UFO Dini” diyebiliriz. 1950’li yıllarda George King tarafından kurulan din, daha sonraları Hinduizm, Hristiyanlık, UFO iddiaları ve Budizm ile birleşmiştir. Dünya dışı kozmik bir efendinin var olduğuna ve mesihin bir uçan daire ile bir gün dünyaya geleceğine inanılır. Amacı ise, insanlığı bu uzaylı varlıklarla iş birliği yapacak düzeye getirmektir.

CANDOMBLE

Köleleştirilmiş Afrikalılar tarafından 19. yüzyılın başında ortaya çıkan bir Afro-Brezilya dinidir. Her insan için onu koruyan bir tanrı vardır ve adı Orishas’tır. İyi ya da kötünün olmadığı bu dinde, her insan kendi kaderini gerçekleştirmek için dünyaya gelmiştir ve yapılan her kötülük dönüp dolaşıp sahibini bulacaktır. Karmayı andıran bu dinin, yaklaşık iki milyon mensubu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

MARADONA KİLİSESİ

Maradona derken, gerçekten aklınıza gelen Maradona’dan bahsediyoruz. Yani futbol efsanesi, Diego Armando Maradona’dan. Arjantin’de 30 Ekim 1998’de kurulan bu kilise, Maradona’nın İngiltere’ye “Tanrının Eli” yardımıyla attığı golün tarihini kutsal gün ilan etmiş. Neyse ki, kilisenin kurucusu, gerçek bir din olmadıklarını her fırsatta dile getiriyor. Yine de bu 10 emirlerinin olmasına engel değil elbette.

Futbol, asla kirletilemez. Futbol aşkı, her şeyin üzerindedir. Diego'ya ve futbolun güzelliğine olan koşulsuz sevgini herkese duyur. Arjantin Millî Takımı'nın formasını, ne pahasına olursun koru. Diego'nun mucizeleriyle ilgili haberleri, kâinata yay. Onun kutsal formasının bulunduğu kiliseye saygı duy. Asla, Diego'nun tek bir takımın parçası olduğunu söyleme. Maradona Kilisesi'nin prensiplerini, başkalarına da tavsiye et. Diego'yu, ikinci adın olarak kullan. Asıl adını, Oğul Diego olarak bil.

Yazan: Yeşer Sarıyıldız