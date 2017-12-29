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    İnanılmaz... Vatandaşa yedirmeye devam ediyorlar

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 10:54 | Son Güncelleme:

    ADANA'da dün bataklık alanda at ve eşek kemiklerinin bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 ölü eşek ile kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi.

    Sabah erken saatte daha önce tek tırnaklı hayvan keserek piyasaya süren kişilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerden bazılarının bahçelerinde derme çatma alanlarda hazırlanmış ahırlarda 5'i kendiliğinden ölmüş eşek ile kesime hazırlandığı belirtilen 50 at ve eşek ele geçirildi. Şüphelilerin bu hayvanları kesime hazırladığı ve yılbaşında etlerini piyasaya süreceği iddia edildi. Görevliler, 50 hayvana el koyarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürdü. Hayvanların ele geçtiği evlerin sahiplerine ise tutanak tutuldu. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinin kesimhaneye çevrildiği belirlenince bu adresin sahibine ise 16 bin lira para cezası kesildi. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

    Adana Yüreğir Bahçelievler Mahallesi’ndeki göl kenarında at ve eşek eti kesiminin kalıntıları bulunmuştu. Zabıta Daire Başkanlığı, at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığını, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklamıştı.

    AYRINTILAR AZ SONRA...

    Etiketler: at eti
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