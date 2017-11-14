İnanılmaz plan! Bankayı soyup soğana çevirdiler

Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Bank of Baroda'nın bir şubesi 12 metrelik bir tünelle ulaşılarak soyuldu. Hırsızlar, altı ay önce bankanın yanındaki dükkanı altı ay önce kiralamış, bir metre genişliğindeki tünele başlamış.

Dükkanı kiralayan hırsız birkaç ay boyunca hiçbir şey belli etmeden burada ticari faaliyet yürüttü. Soygundan iki ay önce ise dükkanı başka birine devretti.

Hırsızlar iki ay boyunca geceleri tünel kazdı ve çıkan molozları ise dükkanın karşısındaki boş araziye attı. Hafta sonu ise aylarca sürdürdükleri planın son devresine geldiler. Bankaya giren hırsızlar 250 bin dolar ve altınları çalarak kayıplara karıştılar.

Pazartesi bankaya gelen çalışanlar hırsızlığı fark ederek derhal polise haber verdi.

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