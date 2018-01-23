Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İnanılmaz olay! Her yerde aranırken anaokulundan çıktı!

    İnanılmaz olay! Her yerde aranırken anaokulundan çıktı!

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Stuttgart şehrinde, kayıp olduğu gerekçesiyle arama kurtarma ekiplerinin bölgede operasyon başlattığı 6 yaşındaki çocuğun, anaokulunda unutulduğu anlaşıldı. Çocuk, 24 saati tek başına okulda geçirdi.

    Pazartesi günü meydana gelen olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde gerçekleşti. Bad Cannstatt bölgesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kayıp olduğu duyruldu. Polise ulaşan ihbara göre, 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi bir çocuk, okuldan ayrıldıktan sonra annesiyle her zaman buluştuğu noktaya gelmemişti.

    Civarda kayıp çocuğu arayan polis, bir sonuca ulaşamayınca akşam saat 6 itibariyle helikopter ve kurtarma ekibiyle çalışmalara başladı. Ancak buradan da bir sonuç elde edilemedi.

    Yerel halk, sosyal medyada da hızla yayılan kayıp ilanını paylaşmaya başladı ve konuyla ilgili birçok yorum yapıldı.

    Bir sonraki gün ise gerçek ortaya çıktı... Kayıp çocuk, bir öğretmeni tarafından, anaokulunda uyurken bulundu. Anaokulunda unutulan çocuk, bir geceyi okulda tek başına geçirmişti. Çocuğun neden ve nasıl binada kaldığı henüz bilinmezken, anaokulu, minik çocuğun annesiyle buluştuğu otobüs durağına çok yakın bir mesafede yer alıyor.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri