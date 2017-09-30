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    İnanılmaz olay!.. 41 ton rayı vinçle çaldı

    Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
    30.09.2017 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Amasya’da demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen 41 ton ray demirini vinç kullanarak çaldığı tespit edilen hurdacı H.K. tutuklandı.

    Amasya’nın merkeze bağlı Kayabaşı Köyü’nde, demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen her biri 6 metre uzunluğundaki ray demirleri ortadan kayboldu. TCDD görevlileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Küçük Sanayi Sitesinde, üzerinde vinç olan kamyonda yüklü yaklaşık 30 ton ağırlığındaki 65 ray demiri buldu. Ekipleri görmesiyle kaçmaya çalışan ve hurdacılık yaptığı belirtilen H.K. ve yanında bulunan E.K.yakalanarak gözaltına alındı.

    H.K., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yanında bulunan E.K. ise, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 41 tonağırlığındaki ray demirleri görevlilere teslim edildi.

    Etiketler: amasya , hırsız , vinç , ray , 41 ton , son dakika
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