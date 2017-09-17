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    Ä°nanÄ±lmaz olay: 30 metre sÃ¼rÃ¼klendi saatlerce sesini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±...

    DHA
    17.09.2017 - 19:06 | Son GÃ¼ncelleme: 17.09.2017 - 19:29

    ADANAâ€™da 50 yaÅŸÄ±ndaki YaÅŸar Ã–zdemir, dÃ¼n saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda motosikletiyle sulama kanalÄ±nÄ±n yan tarafÄ±nda bulunan atÄ±k su deresine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Derenin iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 30 metre sÃ¼rÃ¼klenen Ã–zdemir, sesini duyuramadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 18 saat kurtarÄ±lmayÄ± bekledi.

    Olay, geÃ§tiÄŸimiz gece merkez Seyhan Ä°lÃ§esi Levent Mahallesi SÃ¼mbÃ¼l Caddesiâ€™nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan YaÅŸar Ã–zdemir, iddiaya gÃ¶re direksiyon hakimiyetini kaybedip Devlet Su Ä°ÅŸleriâ€™ne ait sulama kanalÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan atÄ±k su deresine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

    Ä°nanÄ±lmaz olay: 30 metre sÃ¼rÃ¼klendi saatlerce sesini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±...

    SÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸlayan Ã–zdemir, derinliÄŸi yer yer 2 metreyi bulan derede yaklaÅŸÄ±k 30 metre sÃ¼rÃ¼klendi. Dere iÃ§indeki sÄ±ÄŸ bir alana Ã§Ä±kan Ã–zdemir, tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen sesini kimseye duyuramadÄ±.

    TEDAVÄ° ALTINA ALINDI

    BugÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda bir kiÅŸi, derede yardÄ±m isteyen YaÅŸar Ã–zdemirâ€™i gÃ¶rÃ¼nce durumu polise bildirdi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Beledisi Can-Kur ekipleri derenin iÃ§ine girerek Ã–zdemirâ€™i bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kardÄ±.

    Ä°nanÄ±lmaz olay: 30 metre sÃ¼rÃ¼klendi saatlerce sesini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±...

    18 saat yardÄ±m beklediÄŸini belirten YaÅŸar Ã–zdemir, Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla Adana Numune Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.

    Ä°nanÄ±lmaz olay: 30 metre sÃ¼rÃ¼klendi saatlerce sesini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±...

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    Etiketler: adana , kaza , kurtarma
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