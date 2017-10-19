İnanılmaz iddia! 'Melania Trump dublör kullanıyor'

First Lady Melania Trump'ın sürekli güneş gözlükleri takması ve 'normal' görüntüsünden uzak bir görüntü vermesi kuşkuları artıyor.

Başkan Trump'ın kasırga felaketinin yaşandığı Porto Riko'ya yönelik ziyaretinde yanın bulunan kadının Melania Trump'a benzemedi ve dublörü olduğu iddia ediliyor.

Trump'ın Porto Riko ziyaretinde, eşi Malenia Trump'ın yanında olmasına rağmen kurduğu cümle de dikkat çekti.

"Benimle birlikte tam buraya gelen eşim, Melania Trump" Trump'ın eşi yanında olmasına rağmen kendisiyle birlikte gelen ancak yanında olmayan bir insanı anlatır tonda konuşması ise komplo teorisi seven kişilerin eline koz verir nitelikte....

Birçok kişi, Trump'ın eşinin yanında olmasına rağmen, yanındamış gibi göstermeye çalışmasının Melania Trump'ın aslında başka bir yerde olduğunu doğrular gibi olduğunu söylüyor...