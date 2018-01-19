Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İnanılmaz görüntü!... Fırtına TIR'ı devirdi

    İnanılmaz görüntü!... Fırtına TIR'ı devirdi

    Mehmet OKUR/SİLİFKE, (DHA)
    19.01.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Mersin’in Silifke ilçesinde, hızı saatte 105 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına, seyir halindeki TIR’ı devirdi.

    SİLİFKE ilçesinde saatteki hızı yer yer 105 kilometreyi bulan fırtına trafikte büyük tehlike yarattı. Silifke- Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR, fırtına nedeniyle yan yattı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu. Şiddetli fırtına ve yağmur, sahil bandında bulunanTaşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Mahallelerde çam ağaçları kökünden sökülürken, bazı elektrik ve telefon direkleri devrildi, cam ve naylon seralarda ise küçük çapta hasarlar meydana geldi.

    Fırtına uyarısının ardından Taşucu-KKTC feribot seferleri de karşılıklı olarak iptal edilmişti.

    Etiketler: mersin , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri