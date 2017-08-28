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    İnanılmaz görüntü! Canını hiçe sayıp...

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 17:50Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 17:50

    ABD'nin New York kentinde bir metro istasyonunda intihar etmeyi düşündüğü belirtilen bir kadını gören yolcu, yukarı tırmanaak kadının intihar düşüncesinden caydırmaya çalıştı. Yolcunun kadınla konuşurken çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

    New York'ta gerçekleşen olayda, kadının mero durağının üzerindeki platforma tırmandığı ve yalnız başına durduğu belirtildi. 

    Bu olayı gören bir yolcunun ise kadının yanına tırmanarak sakin bir şekilde kadınla konuşmaya başladığı ve uzun süre boyunca kadını bu düşünceden caydırmak için uğraştığı belirtildi. 

    Michal Klein isimli kişinin çektiği fotoğraf ise sosyal medyada olay yarattı. Klein ilk olarak kadının 'şaka' yapmak için yukarı tırmandığını düşündüğünü ancak daha sonra olayın ciddiyetinin farkına vardığını söyledi. 

    Klein, "Ben ne yapardım onu bilmiyorum. Kadını ikna etmek için yukarı tırmacağımı düşünmüyorum" dedi...

    Etiketler: ABD , New York , intihar
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