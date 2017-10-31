İnanılmaz görüntü! Balık içecek halkasına sıkıştı

Kanada'nın Saskatchewan Nehrinde balıkçılık yapan Adam Turnbull tuttuğu bir balığı görünce şoke oldu. Önce balığın bir kısmının yenmiş olduğunu düşünen Turnbull daha sonra balığın bir plastik parçasına sıkışmış olduğunu fark etti.

Balığın bir içeceğin plastik halkasına sıkışmış olduğunu gören Turnbull, halkayı keserek balığı tekrar nehre bıraktı. Balığın bu halinin fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından paylaşan Turnbull, çöplerin doğaya atılınca nasıl sonuçlar doğurabileceğini göstermiş oldu. Balık muhtemelen küçükken plastik şişeye girdi daha sonra büyüdükçe halkanın içine sıkıştı.

Turnbull'un bu fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.