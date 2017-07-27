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    İnanılmaz ceza: İntikam tecavüzü

    Ersin Arslan (DHA)
    27 Temmuz 2017 - 11:10Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:10

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir köy meclisi, köyde meydana gelen bir tecavüze ilişkin davada 'tecavüze tecavüz' cezası verdi. Polis, kararı veren 20 kişilik köy meclisini tutukladı.

    Pencap eyaletinin Multan bölgesindeki bir köyde meydana gelen olayda 16 yaşındaki bir kız çocuğuna, köy meclisinin kararıyla ağabeyi bir başka kıza tecavüz etti diye tecavüz edildi. Köy meclisine 12 yaşındaki kızının tecavüz edildiği şikayetinde bulunan adama, köy meclisi adamın da suçlunun 16 yaşındaki kız kardeşine tecavüz etmesini emretti.

    Hindustan Times gazetesinin haberine göre Multan polisi aralarında köy meclisi başkanının da bulunduğu 20 kişiyi tutukladı. Multan polis müdürü olayla ilgili olarak "Köy meclisine yansıtılan olayda, meclis oybirliğiyle sanığın kız kardeşine tecavüz edilmesine karar vermiş. Kızın ailesinin itirazlarını köy meclisi ‘adaletin ancak sanığın kız kardeşine de aynı şekilde tecavüz edilmesi ile yerine geleceğini’ söyleyerek ailenin itirazını reddetmiş" diye konuştu.

    Etiketler: tecavüz , Pakistan , köy meclisi
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