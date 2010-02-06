İnancın Zaferi (Tabata)

İnönü'de 2 maçtır kazanamayan Beşiktaş ligin iyi futbol oynayan, mücadele eden Başkent ekibi Gençlerbirliğini konuk etti..



Kara kartal ilk yarım saatlik dilimde çok önemli gol pozisyonlarına girmesine rağmen, bu zaman içerisinde skoru değiştiremedi.



33. de gecenin yıldızlarından Bobo'nun asisti ile Sivok golle tanıştı. Sivok attığı gol dışında da dün çok güzel işler yaptı.



İlk yarının son dakikalarında oyuna giren Gençlerirliğinden Hurşut 52 de beraberliği sağladı.. Hurşut muhteşem bir gole imza attı. Rakip takımın Beşiktaş kalesinde önemli iki tane daha pozisyonu oldu.. Rüştü kalesinde güven verdi dün akşam.. Hele Mustafa' nın şutunda çıkardığı top, maçın Beşiktaş adına maçın dönüm noktası oldu..



Denizli'nin yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Tayfur Havutçu Denizli ile yaptığı telefon görüşmesi ardından oyundan etkisiz olan Nihat ve Tello' yu alarak, yerlerine Yusuf ve Holosko' yu dahil etti oyuna.. İşte ne olduysa, bundan sonra oldu. Batuhan Karadeniz' in Yusuf için telefon kulübesinde bile adam geçer sözü, dün gece birkez daha doğrulandı. İlerlemiş yaşına rağmen oyunda kaldığı süre içerisinde gerçekten güzel işler yaptı Yusuf Şimşek..



79. Holosko' nun pasıda Bobo, 81 de Yusuf' un pasında Holosko ve 87. de yine Yusuf' un pasında Tabata ile Beşiktaş skoru 4-1 e taşıdı..

Dün istekli, arzulu bir takım seyrettim. Fenerbahçe maçından bu zamana kadar seyrettiğim en güzel karşılaşma oldu bu maç..

Tebrikler ****



Tabata sahalara iyi dönüyor.. Takımda kalması moral olmuş olacak ki, dün akşam sahanın yıldızıydı bana göre.. Demekki oynayınca oluyormuş değilmi Tabata ? Bundan ders alması gerekenlerden biri Tello diğeri ise Nihat' tır. Maçın bir diğer yıldız adayı ise İbrahim Üzülmez.. O yaşda, bu kadar depar atan bir adam daha varmıdır acaba ? Büyüksün kaptan.. Helal sana kaptan.. Tebrikler tüm takıma ve taraftara.. Azda olsa yapılan protestoya rağmen takımlarını yalnız barıkmadılar dün akşam.. İnanınca herşey yapılıyormuş.. Hep inanın ve böyle devam edin..

