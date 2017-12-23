İmzalar atıldı! Artık Facebook'ta...

Facebook’un Universal Music Group ile yaptığı anlaşma Instagram ve Oculus’u da kapsıyor. Bu servisleri kullanan kişilerde videolarında telif anlaşması imzalanan sanatçıların şarkılarını kullanabilecek. Sosyal medya platformuna yüklenen videolar daha önceden bu şarkıları içeriyorsa telif nedeniyle kaldırılıyordu.

Sosyal medya devi bu anlaşmayla müzik sektörünün en büyük sorunlarından biri olan telif hakkı ihlali konusunda önemli bir adım atmış oldu. Facebook tarafından yapılan açıklamada bu anlaşmanın ilk adım olduğunun altı çizildi. Şirket önümüzdeki dönemde platformlarında müzik temelli ürünler sunmak için Universal Music Group ile çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

DİĞER MÜZİK ŞİRKETLERİYLE DE GÖRÜŞÜYOR

Facebook, Universal Music Group dışındaki diğer müzik şirketleriyle de görüşüyor. Sosyal paylaşım platformunun Warner Music Group ve Sony Music ile görüşmelerinin olduğu söylentiler arasında yer alıyor.

2015’ten bu yana müzik şirketleriyle görüşen Facebook, platformundaki telif hakkı ihlali sonunu çözmek için hem kullanıcılarını hem de plak şirketlerini memnun edecek bir çözüm yolu arıyor.