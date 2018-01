İmza atarken nelere dikkat etmeli?

İmza atarken vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları kamuoyu ile paylaşan Kriminal Daire Başkanlığı, şu açıklamada bulundu:

"İmza; bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için: her zaman, aynı biçimde yazdığı ad ve işarettir. Kanunlarımızda imzanın yazıyla atılması gerektiği belirtilmiş ise de; ülkemizde imzanın ne şekilde atılacağı yönünde ciddi bir bilgi eksikliği olup, büyük çoğunluğun kullanmakta olduğu imzaların el yazısı karakterlerini içermeyen, bazı şekil ve çizgilerden oluştuğu ve bunlardan önemli bir bölümünün ise herkes tarafından oluşturulabilecek nitelikte basit el hareketlerinden ibaret olduğu bir gerçektir. Okuma yazma bilen her birey, mutlak surette ya adı ve soyadının tamamını, ya adının baş harfi ve soyadının tamamını yada adının tamamını ve soyadının baş harfini içerecek şekilde, el yazısı karakterlerinden oluşan ve taklidi zorlaştıran kişiye has karakteristik unsurlar içeren bir imzayı benimsemeli ve kullanmalıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek ticari ve gerekse resmi tüm işlemlerde ilgili kişinin onayının bulunduğu anlamına gelen imzanın, mutlak surette tanıma uygun bir şekilde atılması imza sahibinin menfaatini koruyacaktır. Kurallarına uygun atılan imza muhatabının da haklarını güvence altına alacaktır. El yazısı karakterlerinden oluşmayan ve basit çizgilerden oluşan imza kolay taklit edilebilir. Basit çizgilerden oluşan imzanın kimin tarafından atıldığını belirlemek her zaman mümkün olamamaktadır. Kurumlar ya da kişiler bu tarzda imza atan kimselerin mutlaka ad ve soyadlarını da imzanın yanına yazdırmalıdırlar. Böylece daha sonradan inkar edilmesi halinde imzanın ve el yazısının kime ait olduğunun belirlenmesi ve zararın tazmini çok daha kolay olacaktır."

"Çek ve senetleri aynı kalemle doldurun"

İmzalı boş senet verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kriminal Daire Başkanlığı, senedin tüm hanelerinin tanziminde kullanılacak kalemin aynı kalem olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Vatandaşların imzalı boş senet vermemesinin istenildiği açıklamada, "Tanzim ederken hem rakamla hem de yazıyla değer gösteren bölümleri doldurun, rakamla ve yazıyla değer gösteren bölümlerine meblağ yazıldıktan sonra bu bölümlere ilave yapılmasını engellemek için bitişik bir şekilde kapatma çizgilerini kapatınız. Verilen senedin bir fotokopisini muhafaza ediniz. Senet muhtevasındaki yazıları mümkünse borçluya yazdırınız. Ödenmiş senetlerin üzerine ödendiğine dair şerh düşüp tahrif etmeden saklayın. Borcunuzu ödedikten sonra aldığınız senetteki imzaların size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Tanımadığınız kişilerden ciro yoluyla senet almayınız. Senetleri alacaklı ve borçlunun bulunduğu ortamlarda düzenleyin. Birçok mağazada taksitli alışveriş yapılabilmektedir" ifadeleri yer aldı.