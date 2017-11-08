Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İmza atamadı parmak bastı

    İmza atamadı parmak bastı

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    08.11.2017 - 00:06 | Son Güncelleme:

    İki gazinin, trafikte tartıştığı kişiler tarafından darp edilmesi Türkiye’yi ayağı kaldırdı.

    Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Pazar günü saldırıya uğrayan iki gazi ve gazilerle birlikte aynı araçta bulunan yakınları müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

    BAKANLIK MÜDAHİL
    Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızıltaş için Milli Savunma Bakanlığı da saldırganlardan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu. Araçta bulunan Muzaffer Oktay’ın annesi ifadesinde, kendilerine saldıran şüphelilere “Elin kırılsın benim oğlum iki senedir, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor sen nasıl vurursun” diye tepki gösterdiğini anlattı. Eli tutmayan Muzaffer Oktay, imza atamadığı için ifadesini “parmak basarak” onayladı.

    Etiketler: gazilere saldırı , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri