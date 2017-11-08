İmza atamadı parmak bastı

Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Pazar günü saldırıya uğrayan iki gazi ve gazilerle birlikte aynı araçta bulunan yakınları müşteki sıfatıyla savcılığa ifade verdi.



BAKANLIK MÜDAHİL

Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızıltaş için Milli Savunma Bakanlığı da saldırganlardan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu. Araçta bulunan Muzaffer Oktay’ın annesi ifadesinde, kendilerine saldıran şüphelilere “Elin kırılsın benim oğlum iki senedir, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor sen nasıl vurursun” diye tepki gösterdiğini anlattı. Eli tutmayan Muzaffer Oktay, imza atamadığı için ifadesini “parmak basarak” onayladı.



