Bunun üzerine Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezindeki (1BHHM) görevliler, İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın kaçırıldığı endişesi ile Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığındaki görevlilerle irtibata geçti ve “İmralı sakinleri yerde” bilgisini aldı.



IŞIKLARI KAPALI 6 HELİKOPTER

Dosyaya göre İmralı üzerinde görülen helikopter hareketliğiyle ilgili olarak şu açıklama yer aldı: “Yapılan incelemede, 1BHHM’de bulunan Yarbay Dakkur tarafından derhal Kütahya radarının kendisi ya da bir personeli aracılığıyla aranarak, İmralı sakinlerinin kaçırılmış olabileceği endişesi ile yerinde olup olmadığının teyidi istenmiş, ‘İmralı Hareket merkezi ile görüşen Kütahya Harekat K. Arif Çiçek Yarbay ‘İmralı sakinlerinin yerde olduğu bilgisini iletti’ tespitleri yapılmıştır.”



