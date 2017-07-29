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    'İmralı sakinleri yerde'

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    29 Temmuz 2017 - 01:00Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 01:00

    AKINCI Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan sanıklar hakkında açılan davanın ek klasörlerine, Kütahya Hava Radar Mevzii Komutanlığı 15/16 ve 17 Temmuz 2016 tarihine ait sistem kayıtları girerken15 Temmuz gecesi, ışıkları kapalı 6 helikopterin İmralı Adasında uçuş yaptıkları radar kayıtlarına yansıdı.

    Bunun üzerine Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezindeki (1BHHM) görevliler, İmralı adasında tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın kaçırıldığı endişesi ile Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığındaki görevlilerle irtibata geçti ve “İmralı sakinleri yerde” bilgisini aldı.

    IŞIKLARI KAPALI 6 HELİKOPTER
    Dosyaya göre İmralı üzerinde görülen helikopter hareketliğiyle ilgili olarak şu açıklama yer aldı: “Yapılan incelemede, 1BHHM’de bulunan Yarbay Dakkur tarafından derhal Kütahya radarının kendisi ya da bir personeli aracılığıyla aranarak, İmralı sakinlerinin kaçırılmış olabileceği endişesi ile yerinde olup olmadığının teyidi istenmiş, ‘İmralı Hareket merkezi ile görüşen Kütahya Harekat K. Arif Çiçek Yarbay ‘İmralı sakinlerinin yerde olduğu bilgisini iletti’ tespitleri yapılmıştır.”

    Etiketler: 15 Temmuz , imralı adası , gazetehaberleri
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