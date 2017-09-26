'İmparatorlukta Zor Bir Gün' destek bekliyor

Dizi sektöründe yaşanan zorluklara, film ve dizi setlerinde kadın olmanın dezavantajlarına değinecek ‘İmparatorlukta Zor Bir Gün’, daha önce ‘Erik Zamanı’ ve ‘Elene’ isimli kısa filmleri ile Tribeca, Montreal, Adana Altın Koza Film Festivallerinde ödül alan yönetmen Sezen Kayhan’a ait. Kayhan’ın 6 yıl boyunca sanat asistanı olarak çalıştığı sektörde yaşananları yansıtma isteğinden doğan projenin oyuncu kadrosunda Ayris Alptekin, Sezgi Mengi, Murat Kılıç, Cem Baza ve Reyhan Özdilek yer alıyor. Proje şu anda ön yapım aşamasında olup, erkek dilinin çokça hakim olduğu dizi ve film sektörüne genç bir kadının yaşadıkları çerçevesinde bir bakış sunmayı hedefliyor. Projenin tamamlanması için kitlesel bir fonlama sitesi olan Fongogo üzerinden açılan kampanyaya katılmak isteyenler, site üzerinden bir hesap oluşturup dilediği miktarda bağış yaparak ‘İmparatorlukta Zor Bir Gün’ isimli kısa film projesine destek olabilir.

Kısa film ve destek için detaylı bilgi: https://www.fongogo.com/Project/imparatorlukta-zor-bir-gun-a-hard-day-at-the-empire