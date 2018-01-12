Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor

    ‘İmparatorluk’ savaşa hazırlanıyor

    BERLİN
    12.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Almanya’da aşırı sağcı oluşum ‘İmparatorluk Vatandaşları’ (Reichsbürger) askeri teşkilat kurmayı planlıyor. Güvenlik güçleri alarmda. Focus’a konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, “Bunlar gelecekte bir gün için hazırlık yapıyorlar” dedi.

    FEDERAL Almanya Cumhuriyeti’ni ve kurumlarını tanımayan, eski Almanya İmparatorluğu sınırlarına geri dönülmesini isteyen aşırı sağcı oluşum ‘İmparatorluk Vatandaşları’nın, ordu kurmayı planladığı bildirildi. Kendilerine imparatorluk kimliği düzenleyen grubun sayısının sanılandan çok daha yüksek olduğu kaydedildi. 

    Haber dergisi Focus’un güvenlik birimlerine dayanarak verdiği habere göre farklı eyaletlerden İmparatorluk Vatandaşları bir araya gelerek, askeri teşkilat kurmayı görüştü. Güvenlik birimleri ve istihbarat gelişmelerden endişeli. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi Focus’a, “Bunlar gelecekte bir gün için hazırlık yapıyorlar” dedi. Güvenlik yetkilisi, ‘gelecekte bir gün’le neyin kastedildiği konusunda bilgi veremedi.

    SAYILARI 1 YILDA YÜZDE 50 ARTTI
    Alman güvenlik birimleri tek tek imparatorluk vatandaşları ve gruplarının şimdi birleşerek, güçlü bir örgütlenmeye gitmesinden korkuyor. Ayrıca İmparatorluk Vatandaşları çok sayıda ruhsatlı ve ruhsatsız silah sahibi. Bini aşkın İmparatorluk Vatandaşının silah ruhsatı var. Derginin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre İmparatorluk Vatandaşlarının sayısı bir yıl içinde yüzde 50 civarında artış gösterdi ve 15 bin 600 üyeye ulaştı. Alman güvenlik birimleri 2017 başında İmparatorluk Vatandaşı sayısını 10 bin civarında tahmin ediyordu.

    BAVYERA’DA ÇOK GÜÇLÜLER
    Grubun en güçlü olduğu eyalet Bavyera Eyaleti. Bavyera’daki İmparatorluk Vatandaşı sayısı 3 bin 500 civarında tahmin ediliyor. Bavyera’yı 2 bin 500 ile Baden Württemberg, 2 bin 200 ile Kuzey Ren Vestfalya, bin 400 ile Aşağı Saksonya, bin 300 ile Saksonya takip ediyor.
    2016 yılında Bavyera’da İmparator Vatandaşı bir kişinin evine polis baskın yapmak istemiş ve evden açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Reichsbürger , ordu kuruyor
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri