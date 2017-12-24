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    İmparatorla görüşmeden önce bu otelde kaldı

    AA
    24.12.2017 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Mustafa Kemal Atatürk’ün Berlin’e gelişinin 100’üncü yılı nedeniyle o dönemde kaldığı Adlon Oteli’nde etkinlik düzenlendi.

    CHP Berlin Birliği tarafından düzenlenen programa, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Arı ve gazeteci Sedef Kabaş konuşmacı olarak katıldı. Açılışta konuşan CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, 100 yıl önce 23 Aralık’ta Atatürk’ün Veliaht Vahdettin’in yanında askeri danışman olarak Berlin’e geldiğini ve Adlon Oteli’nde konakladıklarını hatırlattı.
    Vahdettin ve Atatürk’ün Berlin’deki otelde İmparator 2. Wilhelm’in misafiri olarak kaldığını anlatan Kolat, şunları söyledi: “Bugün bu otelde hangi odada kaldığını maalesef geçmişte yaşanan yangın nedeniyle bilemiyoruz, ancak otel idaresiyle görüşmelerimiz sürüyor. Kaldığı odanın tespit edilebilmesi durumunda o odaya bir plaket takılması için çaba sarfediyoruz.”
    Kolat, Atatürk’ü bir vesileyle tekrar anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürk’ün Türk-Alman ilişkilerine önem veren bir lider olduğunu kaydetti.

    Etiketler: ALMANYA , ADLON OTEL
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