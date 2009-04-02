İmparator Terim’in takımı

Erdoğan Aksoy yazıyor

Maç öncesi kadro seçilmeden önce “şu şu futbolcular çağırılır, falanca futbolcular sakatlıktan yeni çıktığı için çağrılmaz” şeklindeki tahminlerimin, Taha Erdem’in son seçim tahminlerine benzemesinin de payı olabilir. Hatta Ulusal Takımımızın başındaki teknik direktörün İbrahim Tatlıses, R.Tayyip Erdoğan benzeri duygu patlamalarından da kaynaklanabilir. Aynen diğerleri gibi yeri geldiğinde gözyaşı döküp yeri geldiğinde külhanbeyi kesilmesinin de ufak bir faktörü olabilir. Yine de sebep ne olursa olsun, ben “bu Milli Takım’a” ısınamadım.

Kendimizi kandırmayalım, biz henüz İspanya’yı yenecek olgunluğa ulaşamadık. Belki çok iyi günümüzde, şansın da yardımıyla yenebiliriz. Fakat bu galibiyet aynen Beşiktaş’ın Liverpool’u 1-0 yenip ikincisinde 8 yemesine benzer. Çünkü biz futbolu bir sektör, bir endüstri olarak gören değil de gelip geçici başarılarla kendini avutan bir milletiz. Eğer karşımızdaki takımın temposunu kendi tempomuza düşürebilir, araya bir de gol sıkıştırabilirsek, şansımız da yanımızdaysa galip gelebiliyoruz. Ligimizde yüksek tempoda, ama gerçekten yüksek tempoda oynanan bir maç bile hatırlamıyorum. Bize öyle ezberlettiler çünkü.

“ Volkan kornerden gelen topu düzgün tokatlasaydı, İ.Üzülmez elini uzatmasaydı, Nihat o golü atsaydı” diyerek işin kolayına kaçmadan maçı çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sonu hüsranla biten başka başka maçlar da yaşayabiliriz. Toplamda yenilen 3 golü az bulanlara cevabım, başta Torres ve Viera’nın kendilerini sıkmadan, finalleri garantilemenin verdiği rahatlıkla, kendi lig maçlarını düşünerek, yarım porsiyon bile oynamadıklarını hatırlatırım. Allah’tan Del Bosque, Torres yerine bize hıncı olan, kendini yeniden kanıtlamak isteyen ( ! ) Guiza’yı 80 dakika yanına oturttu da maça az buçuk ortak olduk. Sahi, biz değil miydik; “Semih 10 Guiza eder” diyen?

Testi kırıldığına göre artık fazla konuşmaya da gerek yok. Yine de Fatih Terim’in bizimle maytap geçtiğini, şapkadan tavşan çıkartarak işin duayeni olduğunu, anlaşılamaz, erişilemez olduğunu kanıtlamak istediğini düşünüyorum. Öncelikle kadro seçimine bakalım, 80 Milyon Türk vatandaşının elinde imkan olsa hangisi böyle bir defans teşkil eder. Hangi futbol zekasıdır ki İ.Üzülmez ve Hakan Balta’yı defansta birlikte oynatır. İ.Toraman, Egemen, Eren nerede? Yıldıray Baştürk formunun zirvesinde de olsa çağırılmayacağını, çok daha formsuz Emre’nin tercih edileceğini neden düşünüyorum acaba? Ya da Gökhan Ünal veya Halil Altıntop yerine Batuhan mı tercih edilmeliydi? Nuri Şahin hangi özelliği ile son dakikalarda Arda’nın yerine oyuna sokularak maç kurtarması beklendi? Neden bizim futbolcularımızın dili daha 10. Dakikada 1 karış dışarıdaydı? Sakatlıktan henüz çıkmış Nihat’ı böylesine zorluk derecesi yüksek bir maçta oynatmak sporcu sağlığı açısından ne derece doğrudur? Of ki of…

İş arkadaşlarınızla 11’e 11 maç yapmak isteseniz ve elinizde imkanınız olsa hangi statta oynamak istersiniz? Yıkıldı yıkılacak denilen Ali Sami Yen’de mi, Kadıköy’de mi, yoksa Kayseri’de mi? İlk depremde yerle bir olacağı söylenen bir statta, sanki başka bir stat yokmuş gibi maçı oynatma fikrinin Fatih Terim menşeli ve alışkanlığı olduğunu neden düşünüyorum acaba?

Bu sonuçtan sonra finallere gideceğimize olan az buçuk inancım tamamiyle bitti. Belki de finallere bizim değil de Fatih Terim’in takımı gidemiyor dersek daha doğrusunu söylemiş oluruz. İspanya’yı yenebilseydik bile hangimiz Bosna’yı yenebileceğimize gerçekten inanıyoruz? Ya da sıradan bir başka takımı? Çünkü Ulusal Takım da aynen ligimizde oynanan futbolun yansımasını oynuyor. Eğer başarılı olmak istiyorsak öncelikle kendi evimizin önünü süpürmeli, ligimizin kalitesi yükseltmeliyiz. Çürük çarık yabancılara verdiğimiz milyonlarca Euro’yu altyapıya harcayarak, Tuncay’ı, Arda’yı futbol arenamızda yalnız bırakmamalıyız. 80 Milyon içinde bu potansiyele sahip gençler fazlasıyla mevcut çünkü.