İMO’dan girişimcilik eğitimi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi, üyelerinin KOSGEB destekli iş imkânlarından faydalanabilmeleri için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Behzat Şençay tarafından verilen ve 3 gün süren eğitimde, KOSGEB’in destek programları detaylı olarak anlatıldı ve üyelerin girişimcilik konusundaki yeterliliklerini artırma konusunda çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal da konuşmacı olarak yer aldığı kursta, bilgi ve deneyimlerini kursiyerlere aktardı.

Eğitim sonunda birinci etap katılımcılara sertifika, ikinci etap katılımcılara ise katılım belgesi verildi.

Belgelerin dağıtım törenine KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Sadık Gözek ve İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk katıldıla