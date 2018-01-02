İmkansız aşkın kahramanı

◊ Öncelikle “Hıçkırık”la ilgili neler söylemek istersiniz?

- İyi ve samimi bir ekip olduk. Deneyimli oyuncular ve yetenekli gençler bir arada. Kerime Nadir’in eserinden televizyona uyarlanan böyle önemli bir işte yer almak benim için büyük gurur.

◊ Hakkınızda Best Model olmanız ve yer aldığınız projeler dışında çok fazla şey bilmiyoruz. Biraz sizi tanıyalım mı?

- Ailemin tek çocuğuyum. İstanbul’da doğdum. Aslan burcuyum. Kadir Has Üniversitesi’nde önce Uluslararası Finans okudum, ardından İşletme Yüksek Lisans yaptım. Eğitimimi her şeyden önde tuttum, ama oyunculuğa da gönülden bağlıyım. Oyunculuk konusunda öğrenmeye aç, kendini bu konuda geliştirmek için elinden geleni yapan biriyim.

◊ Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çocukluk hayallerinize ne kadar yakınsınız?

- Sessiz sakin bir çocuktum ama ona rağmen Formula 1 pilotu olmak istiyordum. Hayalime ne kadar yakın olduğumu görüyorsunuz (gülüyor).

◊ Eğitiminiz ticaret ve finans üzerine... Sporla da profesyonel olarak ilgileniyorsunuz. Aynı zamanda modelsiniz. Ancak oyunculukta karar kılmış gibi görünüyorsunuz. Nedir bu işte sizi bu denli cezbeden?

- Ticaret, finans, spor, modellik, oyunculuk... Bunlardan da anlaşılacağı üzere farklı karakterlere bürünmekten çok hoşlanıyorum.

Barış Arda Hacıoğlu, “Hıçkırık”ta Sezgi Sena Akay’la başrolde.

“NOTHING HILL” FİLMİNDE HUGH GRANT’İN YERİNDE OLMAK İSTERDİM

◊ Gelelim “Hıçkırık”ta üstlendiğiniz role... Kimdir bu Kenan?

- Kenan kaptan, annesini kaybettikten sonra Azmi Bey ve Nalan’a sığınmış. Nalan’a çok güçlü hislerle bağlı. Her yeni günde önce Nalan’ın mutluluğunu düşünen, dürüst ve olgun bir genç.

◊ İlk defa bir günlük dizi ile ekranda olacaksınız. Projeye “evet” derken tereddütleriniz oldu mu?

- Sadece çalışma temposu konusunda tereddütlüydüm. Ama romanın gücüne olan inancım, yapımcılarımızın bana olan güvenleri ve Kenan’ın bana o sevdiğim, içimdeki naif tarafı hatırlatması bu projeye “evet” dememe sebep oldu.

◊ Usta isimlerle aynı settesiniz. Bunun avantajları neler?

- Oyunculuğu içselleştirme yolculuğum esnasında, deneyimli isimlerin sahneye yaklaşımlarını izlemenin avantajını yaşıyorum. Farklı pencerelerden bakmamı sağlıyorlar. Teknik açıdan da birçok noktada yardımcı oluyorlar.

◊ Kiminle aynı projede yer almak isterdiniz?

- Julia Roberts’la “Nothing Hill”de oynamak isterdim. Hugh Grant’in rolüne kendimi hep yakın hissetmişimdir.

◊ Son olarak buradan “Hıçkırık” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Saf bir aşk hikayesini izlemek isterlerse “Hıçkırık”ı takip etmelerini tavsiye ediyorum

KENDİME VAKİT AYIRMAYI ÖZLÜYORUM

◊ Başarınızın ne kadarını yeteneğinize, ne kadarını şansa bağlıyorsunuz?

- Bu, başarıya nereden baktığımıza bağlı. Ben kendimi henüz tam olarak başarmış hissetmiyorum. Öğrenecek çok şey ve geliştirecek binlerce teknik varken “başardım” demem. Bunun bana hiçbir faydası olmaz.

◊ Gündeminizin birinci sırasında ne var?

- Çok klişe olacak ama “Hıçkırık” tabii ki (gülüyor).

◊ Huzurlu hissetmek ve sakinleşmek istediğinizde neler yapıyorsunuz?

- İyi müzik dinlemek ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak beni sakinleştiriyor.

◊ Son dönemde özlemini duyduğunuz ya da eksikliğini hissettiğiniz bir şeyler var mı?

- Kendime ve arkadaş-larıma vakit ayırmayı özlüyorum.

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