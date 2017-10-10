IMF'den Türkiye büyüme tahmini

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) raporunun Sonbahar 2017 sayısı yayımlandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), global ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini güncelleyerek; 2017 yılı için yüzde 3.5'den yüzde 3.6'a ve 2018 yılı için yüzde 3.6'dan yüzde 3.7'ye yükselttiğini açıkladı.

Raporda; Nisan 2017 WEO'sında öngörülen büyüme tahminin güçlendiği vurgulanıyor ve yatırım, ticaret ve sanayi üretimindeki dikkate değer artışların işdünyasının güçlenmesi ve tüketici güveni ile birleşince, iyileşmeyi destekledikleri vurgulanıyor.

Bununla birlikte IMF, iyileşme tamamlanmadığını zira, temel görünümün daha iyi olmasına karşın bir çok ülkede büyümenin zayıf kaldığı görüşünde. Kuruluşu gelişmiş ekonomilerin görünümün özellikle euro bölgesinde iyileştiği ancak birçok ülkede enflasyonun zayıf kaldığını, bunun durgunluğun henüz ortadan kalkmadığı ve kişi başına düşen GSYİH büyüme olasılığının zayıf üretkenlik artışı ve artan yaşlılık bağımlılık oranları tarafından engellendiği görüşünde.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR