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IMF'den önemli Türkiye açıklaması

Hürriyet Haber
15.10.2017 - 08:21 | Son Güncelleme:

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, “Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz” dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Washington’da basın toplantısı düzenleyen IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, küresel ekonominin yanısıra Türkiye hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Türk ekonomisinde geçen seneye kıyasla bu yıl, dikkate değer bir hızlanma gördüklerini ifade eden Thomsen, “Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu” dedi.

BusinessHT'nin haberine göre IMF, hafta başında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltmişti.

Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taşımıştı.

EURO BÖLGESİ İÇİN İYİMSER TAHMİNLER

Konuşmasında, küresel ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret eden Thomsen, tüm üye ülkelerin toparlanma sürecinin iyi kullanılmasının IMF'nin en önemli mesajı olduğunu kaydetti.

Thomsen, Avrupa ülkelerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgularken, IMF'nin Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,9'a yükselttiğini hatırlattı.

Etiketler: IMF açıklama , IMF türkiye
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