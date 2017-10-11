IMF büyümeyi katladı

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantısı öncesi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıklayan IMF, Nisan 2017 raporunda yüzde 2.5 olarak verdiği Türkiye 2017 büyüme tahminini dün yüzde 5.1’e çıkardı. 2018 için de tahmini yüzde 3.3’ten yüzde 3.5’e yükseltti.



ABD ile vize krizi nedeniyle önceki gün dalgalı bir seyir izleyen Türkiye piyasaları da dün sakin bir gün geçirdi. Önceki gün 3.79 liraya kadar yükselen serbest piyasada günü 3.72 lira seviyelerinden kapatan dolar, 3.68 lira ile dün güne başladı. Gün içinde 3.67-3.68 lira arasında seyir izleyen dolarda IMF’nin Türkiye tahminlerini iyileştirdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ardından 3.66 liraya geriledi.



Borsa İstanbul da önceki günkü yüzde 2.73’lük kaybını dün telafi etti ve günü yüzde 2.07 yükselişle 103 bin 394 puandan kapattı. Türk Lirası, Euro karşısında da dün değer kazandı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.6798 liradan, Euro’da ise 4.3449 liradan yapıldı. IMF raporuna, Türkiye tahminlerinde yapılan güncellemeler damga vurdu. IMF, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini de güncelleyerek 2017 yılı için yüzde 3.5’den yüzde 3.6’a ve 2018 yılı için yüzde 3.6’dan yüzde 3.7’ye yükselttiğini açıkladı. Türkiye içinse, 2017 büyüme tahminini yüzde 2.5’ten yüzde 5.1’e çıkaran IMF, 2018 tahminini de yüzde 3.3’ten yüzde 3.5’e yükseltti. IMF’nin enflasyon beklentileri ise kötüleşti. Raporda, 2017 enflasyon tahmini yüzde 10.1’den yüzde 10.9’a, 2018 için de yüzde 9.1’den yüzde 9.3’e çıkarıldı.



Rapora göre, IMF, Türkiye’de işsizlik oranının 2017’de yüzde 11.2 olmasını tahmin ediyor. Nisan 2017 raporunda bu beklenti yüzde 11.5 idi. 2018’de ise IMF’nin tahmini yüzde 10.7 işsizlik oranı. Bu bir önceki raporda yüzde 11 idi. Cari açıkta ise küçük güncelleme yapıldı. IMF’ye göre Türkiye’de cari açığın milli gelire oranı 2017 ve 2018’de yüzde 4.6 olacak.



Bu arada, dün gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF’nin dün yaptığı açıklamayla Türkiye’nin yine bu yıl içerisinde yüzde 5,1’lik bir büyüme oranını yakalayacağının ortaya konulduğunu aktardı. Erdoğan, “Türkiye, yüzde 100’lük bir büyüme oranına ulaşıyor. Esasen Türkiye’nin genel ekonomik görünümünde geçtiğimiz 15 yılda yaşanan değişim tam bir başarı hikayesidir” dedi.