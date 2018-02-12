IMF Başkanı'ndan kripto para açıklaması

CNN'e konuşan Lagarde, IMF'nin aktif olarak kripto paraların kara para aklamak kullanılmasını önlemek adına çalıştığını belirtti.

Bu konuda mutlaka bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Lagarde, "Kripto paralarla ilgili bir düzenleme kaçınılmaz. Finansal krizden sonraki 10 yıl boyunca kurumlara dayalı bir regülasyon söz konusuydu. Ancak bundan sonra daha aktif bir regülasyon sistemine geçmek gerekiyor" dedi.

Kripto paralarla ilgili uluslararası düzenleme konusunun üzerinde duran Lagarde, aynı zamanda IMF olarak kripto paraların terörizmin finansmanı veya para aklama gibi suçlarda kullanılmaması için çalıştıklarını belirtti.