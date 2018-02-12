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IMF Başkanı'ndan kripto para açıklaması

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

IMF Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili uluslararası düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Lagarde, IMF'nin aktif olarak kripto paraların kara para aklamak kullanılmasını önlemek adına çalıştığını belirtti.

Bu konuda mutlaka bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Lagarde, "Kripto paralarla ilgili bir düzenleme kaçınılmaz. Finansal krizden sonraki 10 yıl boyunca kurumlara dayalı bir regülasyon söz konusuydu. Ancak bundan sonra daha aktif bir regülasyon sistemine geçmek gerekiyor" dedi.

Kripto paralarla ilgili uluslararası düzenleme konusunun üzerinde duran Lagarde, aynı zamanda IMF olarak kripto paraların terörizmin finansmanı veya para aklama gibi suçlarda kullanılmaması için çalıştıklarını belirtti.

Etiketler: Christine Lagarde , kripto para , ımf bitcoin
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