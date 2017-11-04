IMEI sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet IMEI sorgulama sayfası

Türkiye’de mobil akıllı cihazlar her geçen gün daha da yaygın bir kullanım oranına ulaşıyor. Özellikle de yeni yüzyılın çağda ve gelişen dünyasında akıllı mobil cihazların günlük yaşamın şekillendirilmesi konusunda çok önemli bir rol üstleniyor olması dolayısı ile günümüz Türkiye’sinde de dünyanın her yerinde olduğu gibi mobil akıllı cihazlar oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. Bu çerçevede Türkiye’de yoğun ilgi gören mobil akıllı cihazlar ile ilgili tüketicinin karşı karşıya kalabileceği güvenlik sorunlarına karşı önlem olması amacı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından online IMEI sorgulama hizmeti sunuluyor.

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Her geçen gün hızla gelişen modern mobil akıllı cihaz teknolojileri ile ilgili olarak teknoloji devleri tarafından piyasaya sürülen birbirinden üstün özelliklere ve fonksiyonlara sahip olan mobil akıllı cihaz ürünleri Türkiye’deki mobil akıllı cihaz pazarında oldukça yoğun şekilde ilgi görüyor. Bu durum beraberinde çok sayıda sorununun yaşanmasına da neden oluyor. Özellikle son yıllarda oldukça yoğun şekilde tercih edilmekte olan mobil akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar ürünleri ile ilgili olarak tüketici çalıntı ürünlerle çok sık şekilde karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumunda tüketici yönünden çok ciddi maddi ve manevi sorunlara ve mağduriyetlere yol açıyor olması nedeni ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından internet ortamı üzerinde online IMEI sorgulama hizmeti açıldı.

İnternet ortamı üzerinde yer alan ve tüm tüketicilerin ücretsiz olarak internete erişim sağlayabildiği her noktadan kullanabilmekte olduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun online IMEI sorgulama ekranı üzerinden bir akıllı cep telefonu veya tablet bilgisayar ürününün çalıntı olup, olmadığını öğrenebilmek mümkün oluyor. Bu çerçevede elektronik ortam üzerinde yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hizmete açılan IMEI sorgulama ekranı üzerinden her bir tüketicinin akıllı cihazların çalıntı olup, olmadığı ve diğer kayıt bilgileri gibi ayrıntılı bilgilerine sadece dakikalar içerisinde ulaşabilmeleri sağlanıyor.

Bu çerçevede elektronik ortam üzerinde yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun online IMEI sorgulama hizmet ekranı sadece e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılabiliyor. Akıllı cihaz kullanıcıları internete erişim sağlayabildikleri her noktada internet ortamı üzerinde yer alan sanal devlet portalı e-Devlet sistemine erişim sağlayarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun online IMEI sorgulama ekranını kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Türkiye’de üretilen veya yurtdışından ithal edilen her bir akıllı cep telefonunun ve tablet bilgisayarın üretimi aşamasında üzerine atanan 16 haneden oluşan IMEI numarasının BTK bünyesinde kayıtlı olması gerekiyor ki aksi halde cihazın Türkiye’de kullanılabilmesi mümkün olmaz. Bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet ortamı üzerinde yer alan IMEI sorgulama ekranı üzerinden sorgulanan cihazın IMEI numarası üzerinden sorgulama işlemi sadece dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu ekran üzerinde sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için gerekli olan cihaz IMEI numarası bilgisini ise cihaz üzerinde ‘*#060#’ koduyla öğrenebilmek mümkündür.